Peanut the Squirrel (PNUT)-prisforutsigelse (USD)

Få Peanut the Squirrel prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PNUT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp PNUT

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Peanut the Squirrel % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.2408 $0.2408 $0.2408 -0.53% USD Faktisk Prediksjon Peanut the Squirrel-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Peanut the Squirrel (PNUT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Peanut the Squirrel potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.2408 i 2025. Peanut the Squirrel (PNUT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Peanut the Squirrel potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.25284 i 2026. Peanut the Squirrel (PNUT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PNUT for 2027 $ 0.265482 med en 10.25% vekstrate. Peanut the Squirrel (PNUT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PNUT for 2028 $ 0.278756 med en 15.76% vekstrate. Peanut the Squirrel (PNUT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PNUT for 2029 $ 0.292693 med en 21.55% vekstrate. Peanut the Squirrel (PNUT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PNUT for 2030 $ 0.307328 med en 27.63% vekstrate. Peanut the Squirrel (PNUT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Peanut the Squirrel potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.500605. Peanut the Squirrel (PNUT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Peanut the Squirrel potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.815434. År Pris Vekst 2025 $ 0.2408 0.00%

2026 $ 0.25284 5.00%

2027 $ 0.265482 10.25%

2028 $ 0.278756 15.76%

2029 $ 0.292693 21.55%

2030 $ 0.307328 27.63%

2031 $ 0.322695 34.01%

2032 $ 0.338829 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.355771 47.75%

2034 $ 0.373559 55.13%

2035 $ 0.392237 62.89%

2036 $ 0.411849 71.03%

2037 $ 0.432442 79.59%

2038 $ 0.454064 88.56%

2039 $ 0.476767 97.99%

2040 $ 0.500605 107.89% Vis mer Kortsiktig Peanut the Squirrel-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.2408 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.240832 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.241030 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.241789 0.41% Peanut the Squirrel (PNUT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PNUT September 21, 2025(I dag) er $0.2408 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Peanut the Squirrel (PNUT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PNUT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.240832 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Peanut the Squirrel (PNUT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PNUT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.241030 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Peanut the Squirrel (PNUT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PNUT $0.241789 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Peanut the Squirrel prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.2408$ 0.2408 $ 0.2408 Prisendring (24 t) -0.53% Markedsverdi $ 240.56M$ 240.56M $ 240.56M Opplagsforsyning 999.85M 999.85M 999.85M Volum (24 timer) $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volum (24 timer) -- Den siste PNUT-prisen er $ 0.2408. Den har en 24-timers endring på -0.53%, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.09M. Videre har PNUT en sirkulerende forsyning på 999.85M og total markedsverdi på $ 240.56M. Se PNUT livepris

Hvordan kjøpe Peanut the Squirrel (PNUT) Prøver du å kjøpe PNUT? Du kan nå kjøpe PNUT via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Peanut the Squirrel og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper PNUT nå

Peanut the Squirrel Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Peanut the Squirrel direktepris, er gjeldende pris for Peanut the Squirrel 0.2406USD. Den sirkulerende forsyningen av Peanut the Squirrel(PNUT) er 0.00 PNUT , som gir den en markedsverdi på $240.56M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.000500 $ 0.2442 $ 0.2361

7 dager -0.08% $ -0.021599 $ 0.2662 $ 0.2296

30 dager 0.12% $ 0.0257 $ 0.2824 $ 0.1878 24-timers ytelse De siste 24 timene har Peanut the Squirrel vist en prisbevegelse på $-0.000500 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Peanut the Squirrel handlet på en topp på $0.2662 og en bunn på $0.2296 . Det så en prisendring på -0.08% . Denne nylige trenden viser potensialet til PNUT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Peanut the Squirrel opplevd en 0.12% endring, som gjenspeiler omtrent $0.0257 av dens verdi. Dette indikerer at PNUT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Peanut the Squirrel prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full PNUT prishistorikk

Hvordan fungerer Peanut the Squirrel (PNUT) prisforutsigelsesmodul? Peanut the Squirrel-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PNUT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Peanut the Squirrel det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PNUT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Peanut the Squirrel. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PNUT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PNUT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Peanut the Squirrel.

Hvorfor er PNUT-prisforutsigelse viktig?

PNUT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PNUT nå? I følge dine forutsigelser vil PNUT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PNUT neste måned? I følge Peanut the Squirrel (PNUT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PNUT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PNUT koste i 2026? Prisen på 1 Peanut the Squirrel (PNUT) i dag er $0.2408 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PNUT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PNUT i 2027? Peanut the Squirrel (PNUT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PNUT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PNUT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Peanut the Squirrel (PNUT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PNUT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Peanut the Squirrel (PNUT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PNUT koste i 2030? Prisen på 1 Peanut the Squirrel (PNUT) i dag er $0.2408 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PNUT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PNUT i 2040? Peanut the Squirrel (PNUT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PNUT innen 2040. Registrer deg nå