Pentagon Games (PEN)-prisforutsigelse (USD)

Få Pentagon Games prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PEN vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp PEN

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Pentagon Games % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.001738 $0.001738 $0.001738 +1.75% USD Faktisk Prediksjon Pentagon Games-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Pentagon Games (PEN) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Pentagon Games potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001738 i 2025. Pentagon Games (PEN) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Pentagon Games potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001824 i 2026. Pentagon Games (PEN) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PEN for 2027 $ 0.001916 med en 10.25% vekstrate. Pentagon Games (PEN) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PEN for 2028 $ 0.002011 med en 15.76% vekstrate. Pentagon Games (PEN) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PEN for 2029 $ 0.002112 med en 21.55% vekstrate. Pentagon Games (PEN) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PEN for 2030 $ 0.002218 med en 27.63% vekstrate. Pentagon Games (PEN) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Pentagon Games potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003613. Pentagon Games (PEN) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Pentagon Games potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005885. År Pris Vekst 2025 $ 0.001738 0.00%

2026 $ 0.001824 5.00%

2027 $ 0.001916 10.25%

2028 $ 0.002011 15.76%

2029 $ 0.002112 21.55%

2030 $ 0.002218 27.63%

2031 $ 0.002329 34.01%

2032 $ 0.002445 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.002567 47.75%

2034 $ 0.002696 55.13%

2035 $ 0.002831 62.89%

2036 $ 0.002972 71.03%

2037 $ 0.003121 79.59%

2038 $ 0.003277 88.56%

2039 $ 0.003441 97.99%

2040 $ 0.003613 107.89% Vis mer Kortsiktig Pentagon Games-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.001738 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.001738 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.001739 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.001745 0.41% Pentagon Games (PEN) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PEN September 21, 2025(I dag) er $0.001738 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Pentagon Games (PEN) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PEN, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.001738 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Pentagon Games (PEN) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PEN, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.001739 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Pentagon Games (PEN) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PEN $0.001745 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Pentagon Games prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.001738$ 0.001738 $ 0.001738 Prisendring (24 t) +1.75% Markedsverdi $ 576.32K$ 576.32K $ 576.32K Opplagsforsyning 331.60M 331.60M 331.60M Volum (24 timer) $ 72.39K$ 72.39K $ 72.39K Volum (24 timer) -- Den siste PEN-prisen er $ 0.001738. Den har en 24-timers endring på +1.75%, med et 24-timers handelsvolum på $ 72.39K. Videre har PEN en sirkulerende forsyning på 331.60M og total markedsverdi på $ 576.32K. Se PEN livepris

Hvordan kjøpe Pentagon Games (PEN) Prøver du å kjøpe PEN? Du kan nå kjøpe PEN via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Pentagon Games og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper PEN nå

Pentagon Games Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Pentagon Games direktepris, er gjeldende pris for Pentagon Games 0.001738USD. Den sirkulerende forsyningen av Pentagon Games(PEN) er 0.00 PEN , som gir den en markedsverdi på $576.32K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.000025 $ 0.001744 $ 0.00169

7 dager 0.02% $ 0.000041 $ 0.001786 $ 0.001681

30 dager -0.11% $ -0.000233 $ 0.001973 $ 0.001634 24-timers ytelse De siste 24 timene har Pentagon Games vist en prisbevegelse på $0.000025 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Pentagon Games handlet på en topp på $0.001786 og en bunn på $0.001681 . Det så en prisendring på 0.02% . Denne nylige trenden viser potensialet til PEN for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Pentagon Games opplevd en -0.11% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000233 av dens verdi. Dette indikerer at PEN kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Pentagon Games prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full PEN prishistorikk

Hvordan fungerer Pentagon Games (PEN) prisforutsigelsesmodul? Pentagon Games-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PEN basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Pentagon Games det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PEN, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Pentagon Games. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PEN. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PEN for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Pentagon Games.

Hvorfor er PEN-prisforutsigelse viktig?

PEN-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PEN nå? I følge dine forutsigelser vil PEN oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PEN neste måned? I følge Pentagon Games (PEN)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PEN-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PEN koste i 2026? Prisen på 1 Pentagon Games (PEN) i dag er $0.001738 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PEN øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PEN i 2027? Pentagon Games (PEN) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PEN innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PEN i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Pentagon Games (PEN) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PEN i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Pentagon Games (PEN) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PEN koste i 2030? Prisen på 1 Pentagon Games (PEN) i dag er $0.001738 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PEN øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PEN i 2040? Pentagon Games (PEN) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PEN innen 2040. Registrer deg nå