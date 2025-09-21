PaLM AI (PALMAI)-prisforutsigelse (USD)

Få PaLM AI prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PALMAI vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på PaLM AI % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.24 $0.24 $0.24 -3.06% USD Faktisk Prediksjon PaLM AI-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) PaLM AI (PALMAI) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan PaLM AI potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.24 i 2025. PaLM AI (PALMAI) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan PaLM AI potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.252 i 2026. PaLM AI (PALMAI) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PALMAI for 2027 $ 0.2646 med en 10.25% vekstrate. PaLM AI (PALMAI) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PALMAI for 2028 $ 0.27783 med en 15.76% vekstrate. PaLM AI (PALMAI) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PALMAI for 2029 $ 0.291721 med en 21.55% vekstrate. PaLM AI (PALMAI) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PALMAI for 2030 $ 0.306307 med en 27.63% vekstrate. PaLM AI (PALMAI) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på PaLM AI potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.498942. PaLM AI (PALMAI) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på PaLM AI potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.812725. År Pris Vekst 2025 $ 0.24 0.00%

2026 $ 0.252 5.00%

2027 $ 0.2646 10.25%

2028 $ 0.27783 15.76%

2029 $ 0.291721 21.55%

2030 $ 0.306307 27.63%

2031 $ 0.321622 34.01%

2032 $ 0.337704 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.354589 47.75%

2034 $ 0.372318 55.13%

2035 $ 0.390934 62.89%

2036 $ 0.410481 71.03%

2037 $ 0.431005 79.59%

2038 $ 0.452555 88.56%

2039 $ 0.475183 97.99%

2040 $ 0.498942 107.89% Vis mer Kortsiktig PaLM AI-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.24 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.240032 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.240230 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.240986 0.41% PaLM AI (PALMAI) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PALMAI September 21, 2025(I dag) er $0.24 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. PaLM AI (PALMAI) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PALMAI, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.240032 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. PaLM AI (PALMAI) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PALMAI, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.240230 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. PaLM AI (PALMAI) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PALMAI $0.240986 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende PaLM AI prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.24$ 0.24 $ 0.24 Prisendring (24 t) -3.06% Markedsverdi $ 18.51M$ 18.51M $ 18.51M Opplagsforsyning 77.13M 77.13M 77.13M Volum (24 timer) $ 32.62K$ 32.62K $ 32.62K Volum (24 timer) -- Den siste PALMAI-prisen er $ 0.24. Den har en 24-timers endring på -3.06%, med et 24-timers handelsvolum på $ 32.62K. Videre har PALMAI en sirkulerende forsyning på 77.13M og total markedsverdi på $ 18.51M. Se PALMAI livepris

Hvordan kjøpe PaLM AI (PALMAI) Prøver du å kjøpe PALMAI? Du kan nå kjøpe PALMAI via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper PaLM AI og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper PALMAI nå

PaLM AI Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for PaLM AI direktepris, er gjeldende pris for PaLM AI 0.24USD. Den sirkulerende forsyningen av PaLM AI(PALMAI) er 0.00 PALMAI , som gir den en markedsverdi på $18.51M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.04% $ -0.011400 $ 0.2584 $ 0.2352

7 dager -0.20% $ -0.06 $ 0.309 $ 0.2352

30 dager -0.36% $ -0.1402 $ 0.4798 $ 0.2352 24-timers ytelse De siste 24 timene har PaLM AI vist en prisbevegelse på $-0.011400 , noe som gjenspeiler en -0.04% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har PaLM AI handlet på en topp på $0.309 og en bunn på $0.2352 . Det så en prisendring på -0.20% . Denne nylige trenden viser potensialet til PALMAI for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har PaLM AI opplevd en -0.36% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.1402 av dens verdi. Dette indikerer at PALMAI kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette PaLM AI prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full PALMAI prishistorikk

Hvordan fungerer PaLM AI (PALMAI) prisforutsigelsesmodul? PaLM AI-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PALMAI basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for PaLM AI det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PALMAI, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til PaLM AI. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PALMAI. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PALMAI for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til PaLM AI.

Hvorfor er PALMAI-prisforutsigelse viktig?

PALMAI-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ):