PAID Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) PAID Network (PAID) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan PAID Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.0198 i 2025. PAID Network (PAID) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan PAID Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.020790 i 2026. PAID Network (PAID) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PAID for 2027 $ 0.021829 med en 10.25% vekstrate. PAID Network (PAID) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PAID for 2028 $ 0.022920 med en 15.76% vekstrate. PAID Network (PAID) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PAID for 2029 $ 0.024067 med en 21.55% vekstrate. PAID Network (PAID) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PAID for 2030 $ 0.025270 med en 27.63% vekstrate. PAID Network (PAID) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på PAID Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.041162. PAID Network (PAID) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på PAID Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.067049.

2026 $ 0.020790 5.00%

2027 $ 0.021829 10.25%

2028 $ 0.022920 15.76%

2029 $ 0.024067 21.55%

2030 $ 0.025270 27.63%

2031 $ 0.026533 34.01%

2032 $ 0.027860 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.029253 47.75%

2034 $ 0.030716 55.13%

2035 $ 0.032252 62.89%

2036 $ 0.033864 71.03%

2037 $ 0.035557 79.59%

2038 $ 0.037335 88.56%

2039 $ 0.039202 97.99%

2040 $ 0.041162 107.89% Vis mer Kortsiktig PAID Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.0198 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.019802 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.019818 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.019881 0.41% PAID Network (PAID) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PAID September 21, 2025(I dag) er $0.0198 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. PAID Network (PAID) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PAID, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.019802 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. PAID Network (PAID) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PAID, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.019818 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. PAID Network (PAID) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PAID $0.019881 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

PAID Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for PAID Network direktepris, er gjeldende pris for PAID Network 0.0198USD. Den sirkulerende forsyningen av PAID Network(PAID) er 0.00 PAID , som gir den en markedsverdi på $10.56M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.000300 $ 0.02 $ 0.0172

7 dager -0.01% $ -0.000299 $ 0.0232 $ 0.0172

30 dager -0.20% $ -0.0052 $ 0.0279 $ 0.0172 24-timers ytelse De siste 24 timene har PAID Network vist en prisbevegelse på $0.000300 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har PAID Network handlet på en topp på $0.0232 og en bunn på $0.0172 . Det så en prisendring på -0.01% . Denne nylige trenden viser potensialet til PAID for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har PAID Network opplevd en -0.20% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.0052 av dens verdi. Dette indikerer at PAID kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette PAID Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full PAID prishistorikk

Hvordan fungerer PAID Network (PAID) prisforutsigelsesmodul? PAID Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PAID basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for PAID Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PAID, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til PAID Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PAID. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PAID for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til PAID Network.

Hvorfor er PAID-prisforutsigelse viktig?

PAID-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PAID nå? I følge dine forutsigelser vil PAID oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PAID neste måned? I følge PAID Network (PAID)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PAID-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PAID koste i 2026? Prisen på 1 PAID Network (PAID) i dag er $0.0198 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PAID øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PAID i 2027? PAID Network (PAID) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PAID innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PAID i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil PAID Network (PAID) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PAID i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil PAID Network (PAID) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PAID koste i 2030? Prisen på 1 PAID Network (PAID) i dag er $0.0198 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PAID øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PAID i 2040? PAID Network (PAID) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PAID innen 2040.