My Lovely Planet (MLC)-prisforutsigelse (USD)

Få My Lovely Planet prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MLC vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp MLC

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på My Lovely Planet % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.4918 $0.4918 $0.4918 -4.85% USD Faktisk Prediksjon My Lovely Planet-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) My Lovely Planet (MLC) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan My Lovely Planet potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.4918 i 2025. My Lovely Planet (MLC) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan My Lovely Planet potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.51639 i 2026. My Lovely Planet (MLC) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MLC for 2027 $ 0.542209 med en 10.25% vekstrate. My Lovely Planet (MLC) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MLC for 2028 $ 0.569319 med en 15.76% vekstrate. My Lovely Planet (MLC) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MLC for 2029 $ 0.597785 med en 21.55% vekstrate. My Lovely Planet (MLC) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MLC for 2030 $ 0.627675 med en 27.63% vekstrate. My Lovely Planet (MLC) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på My Lovely Planet potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0224. My Lovely Planet (MLC) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på My Lovely Planet potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1.6654. År Pris Vekst 2025 $ 0.4918 0.00%

2026 $ 0.51639 5.00%

2027 $ 0.542209 10.25%

2028 $ 0.569319 15.76%

2029 $ 0.597785 21.55%

2030 $ 0.627675 27.63%

2031 $ 0.659059 34.01%

2032 $ 0.692011 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.726612 47.75%

2034 $ 0.762943 55.13%

2035 $ 0.801090 62.89%

2036 $ 0.841144 71.03%

2037 $ 0.883202 79.59%

2038 $ 0.927362 88.56%

2039 $ 0.973730 97.99%

2040 $ 1.0224 107.89% Vis mer Kortsiktig My Lovely Planet-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.4918 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.491867 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.492271 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.493821 0.41% My Lovely Planet (MLC) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MLC September 21, 2025(I dag) er $0.4918 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. My Lovely Planet (MLC) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MLC, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.491867 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. My Lovely Planet (MLC) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MLC, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.492271 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. My Lovely Planet (MLC) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MLC $0.493821 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende My Lovely Planet prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.4918$ 0.4918 $ 0.4918 Prisendring (24 t) -4.85% Markedsverdi $ 38.16M$ 38.16M $ 38.16M Opplagsforsyning 77.58M 77.58M 77.58M Volum (24 timer) $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Volum (24 timer) -- Den siste MLC-prisen er $ 0.4918. Den har en 24-timers endring på -4.85%, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.52M. Videre har MLC en sirkulerende forsyning på 77.58M og total markedsverdi på $ 38.16M. Se MLC livepris

Hvordan kjøpe My Lovely Planet (MLC) Prøver du å kjøpe MLC? Du kan nå kjøpe MLC via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper My Lovely Planet og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper MLC nå

My Lovely Planet Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for My Lovely Planet direktepris, er gjeldende pris for My Lovely Planet 0.4919USD. Den sirkulerende forsyningen av My Lovely Planet(MLC) er 0.00 MLC , som gir den en markedsverdi på $38.16M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.03% $ -0.019499 $ 0.5244 $ 0.47

7 dager 0.23% $ 0.090500 $ 0.597 $ 0.3788

30 dager 0.91% $ 0.234200 $ 0.597 $ 0.2246 24-timers ytelse De siste 24 timene har My Lovely Planet vist en prisbevegelse på $-0.019499 , noe som gjenspeiler en -0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har My Lovely Planet handlet på en topp på $0.597 og en bunn på $0.3788 . Det så en prisendring på 0.23% . Denne nylige trenden viser potensialet til MLC for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har My Lovely Planet opplevd en 0.91% endring, som gjenspeiler omtrent $0.234200 av dens verdi. Dette indikerer at MLC kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette My Lovely Planet prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full MLC prishistorikk

Hvordan fungerer My Lovely Planet (MLC) prisforutsigelsesmodul? My Lovely Planet-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MLC basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for My Lovely Planet det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MLC, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til My Lovely Planet. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MLC. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MLC for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til My Lovely Planet.

Hvorfor er MLC-prisforutsigelse viktig?

MLC-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MLC nå? I følge dine forutsigelser vil MLC oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MLC neste måned? I følge My Lovely Planet (MLC)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MLC-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MLC koste i 2026? Prisen på 1 My Lovely Planet (MLC) i dag er $0.4918 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MLC øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MLC i 2027? My Lovely Planet (MLC) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MLC innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MLC i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil My Lovely Planet (MLC) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MLC i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil My Lovely Planet (MLC) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MLC koste i 2030? Prisen på 1 My Lovely Planet (MLC) i dag er $0.4918 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MLC øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MLC i 2040? My Lovely Planet (MLC) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MLC innen 2040. Registrer deg nå