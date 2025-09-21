League of Traders (LOT)-prisforutsigelse (USD)

Få League of Traders prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye LOT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

League of Traders-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) League of Traders (LOT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan League of Traders potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.01956 i 2025. League of Traders (LOT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan League of Traders potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.020538 i 2026. League of Traders (LOT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LOT for 2027 $ 0.021564 med en 10.25% vekstrate. League of Traders (LOT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LOT for 2028 $ 0.022643 med en 15.76% vekstrate. League of Traders (LOT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LOT for 2029 $ 0.023775 med en 21.55% vekstrate. League of Traders (LOT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LOT for 2030 $ 0.024964 med en 27.63% vekstrate. League of Traders (LOT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på League of Traders potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.040663. League of Traders (LOT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på League of Traders potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.066237.

2026 $ 0.020538 5.00%

2027 $ 0.021564 10.25%

2028 $ 0.022643 15.76%

2029 $ 0.023775 21.55%

2030 $ 0.024964 27.63%

2031 $ 0.026212 34.01%

2032 $ 0.027522 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.028899 47.75%

2034 $ 0.030343 55.13%

2035 $ 0.031861 62.89%

2036 $ 0.033454 71.03%

2037 $ 0.035126 79.59%

2038 $ 0.036883 88.56%

2039 $ 0.038727 97.99%

2040 $ 0.040663 107.89% Vis mer Kortsiktig League of Traders-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.01956 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.019562 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.019578 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.019640 0.41% League of Traders (LOT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for LOT September 21, 2025(I dag) er $0.01956 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. League of Traders (LOT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for LOT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.019562 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. League of Traders (LOT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for LOT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.019578 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. League of Traders (LOT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for LOT $0.019640 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende League of Traders prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.01956$ 0.01956 $ 0.01956 Prisendring (24 t) -0.25% Markedsverdi $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Opplagsforsyning 163.89M 163.89M 163.89M Volum (24 timer) $ 57.30K$ 57.30K $ 57.30K Volum (24 timer) -- Den siste LOT-prisen er $ 0.01956. Den har en 24-timers endring på -0.25%, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.30K. Videre har LOT en sirkulerende forsyning på 163.89M og total markedsverdi på $ 3.21M. Se LOT livepris

League of Traders Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for League of Traders direktepris, er gjeldende pris for League of Traders 0.01958USD. Den sirkulerende forsyningen av League of Traders(LOT) er 0.00 LOT , som gir den en markedsverdi på $3.21M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.00034 $ 0.01963 $ 0.0192

7 dager 0.15% $ 0.002580 $ 0.0214 $ 0.01668

30 dager 0.06% $ 0.001130 $ 0.0214 $ 0.01626 24-timers ytelse De siste 24 timene har League of Traders vist en prisbevegelse på $0.00034 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har League of Traders handlet på en topp på $0.0214 og en bunn på $0.01668 . Det så en prisendring på 0.15% . Denne nylige trenden viser potensialet til LOT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har League of Traders opplevd en 0.06% endring, som gjenspeiler omtrent $0.001130 av dens verdi. Dette indikerer at LOT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette League of Traders prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full LOT prishistorikk

Hvordan fungerer League of Traders (LOT) prisforutsigelsesmodul? League of Traders-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for LOT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for League of Traders det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for LOT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til League of Traders. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til LOT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til LOT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til League of Traders.

Hvorfor er LOT-prisforutsigelse viktig?

LOT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i LOT nå? Hva er prisforutsigelsen for LOT neste måned? Hvor mye vil 1 LOT koste i 2026? Prisen på 1 League of Traders (LOT) i dag er $0.01956. Hva er den forventede prisen på LOT i 2027? Hva er det estimerte prismålet for LOT i 2028? Hva er det estimerte prismålet for LOT i 2029? Hvor mye vil 1 LOT koste i 2030? Prisen på 1 League of Traders (LOT) i dag er $0.01956. Hva er prisforutsigelsen for LOT i 2040?