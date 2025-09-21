Kori The Pom (KORI)-prisforutsigelse (USD)

Få Kori The Pom prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye KORI vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Kori The Pom % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.018294 $0.018294 $0.018294 -4.73% USD Faktisk Prediksjon Kori The Pom-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Kori The Pom (KORI) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Kori The Pom potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.018294 i 2025. Kori The Pom (KORI) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Kori The Pom potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.019208 i 2026. Kori The Pom (KORI) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KORI for 2027 $ 0.020169 med en 10.25% vekstrate. Kori The Pom (KORI) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KORI for 2028 $ 0.021177 med en 15.76% vekstrate. Kori The Pom (KORI) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KORI for 2029 $ 0.022236 med en 21.55% vekstrate. Kori The Pom (KORI) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KORI for 2030 $ 0.023348 med en 27.63% vekstrate. Kori The Pom (KORI) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Kori The Pom potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.038031. Kori The Pom (KORI) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Kori The Pom potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.061949. År Pris Vekst 2025 $ 0.018294 0.00%

2026 $ 0.019208 5.00%

2027 $ 0.020169 10.25%

2028 $ 0.021177 15.76%

2029 $ 0.022236 21.55%

2030 $ 0.023348 27.63%

2031 $ 0.024515 34.01%

2032 $ 0.025741 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.027028 47.75%

2034 $ 0.028379 55.13%

2035 $ 0.029798 62.89%

2036 $ 0.031288 71.03%

2037 $ 0.032853 79.59%

2038 $ 0.034496 88.56%

2039 $ 0.036220 97.99%

2040 $ 0.038031 107.89% Vis mer Kortsiktig Kori The Pom-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.018294 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.018296 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.018311 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.018369 0.41% Kori The Pom (KORI) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for KORI September 21, 2025(I dag) er $0.018294 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Kori The Pom (KORI) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for KORI, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.018296 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Kori The Pom (KORI) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for KORI, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.018311 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Kori The Pom (KORI) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for KORI $0.018369 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Kori The Pom prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.018294$ 0.018294 $ 0.018294 Prisendring (24 t) -4.73% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 80.52K$ 80.52K $ 80.52K Volum (24 timer) -- Den siste KORI-prisen er $ 0.018294. Den har en 24-timers endring på -4.73%, med et 24-timers handelsvolum på $ 80.52K. Videre har KORI en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se KORI livepris

Kori The Pom Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Kori The Pom direktepris, er gjeldende pris for Kori The Pom 0.018294USD. Den sirkulerende forsyningen av Kori The Pom(KORI) er 0.00 KORI , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.13% $ -0.002813 $ 0.021204 $ 0.01804

7 dager -0.37% $ -0.010846 $ 0.029963 $ 0.017698

30 dager 0.24% $ 0.003523 $ 0.039 $ 0.01099 24-timers ytelse De siste 24 timene har Kori The Pom vist en prisbevegelse på $-0.002813 , noe som gjenspeiler en -0.13% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Kori The Pom handlet på en topp på $0.029963 og en bunn på $0.017698 . Det så en prisendring på -0.37% . Denne nylige trenden viser potensialet til KORI for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Kori The Pom opplevd en 0.24% endring, som gjenspeiler omtrent $0.003523 av dens verdi. Dette indikerer at KORI kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Kori The Pom prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full KORI prishistorikk

Hvordan fungerer Kori The Pom (KORI) prisforutsigelsesmodul? Kori The Pom-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for KORI basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Kori The Pom det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for KORI, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Kori The Pom. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til KORI. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til KORI for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Kori The Pom.

Hvorfor er KORI-prisforutsigelse viktig?

KORI-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i KORI nå? I følge dine forutsigelser vil KORI oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for KORI neste måned? I følge Kori The Pom (KORI)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte KORI-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 KORI koste i 2026? Prisen på 1 Kori The Pom (KORI) i dag er $0.018294 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KORI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på KORI i 2027? Kori The Pom (KORI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KORI innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for KORI i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Kori The Pom (KORI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for KORI i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Kori The Pom (KORI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 KORI koste i 2030? Prisen på 1 Kori The Pom (KORI) i dag er $0.018294 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KORI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for KORI i 2040? Kori The Pom (KORI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KORI innen 2040. Registrer deg nå