Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Kleva % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0604 $0.0604 $0.0604 -1.14% USD Faktisk Prediksjon Kleva-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Kleva (KLEVA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Kleva potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.0604 i 2025. Kleva (KLEVA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Kleva potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.06342 i 2026. Kleva (KLEVA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KLEVA for 2027 $ 0.066591 med en 10.25% vekstrate. Kleva (KLEVA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KLEVA for 2028 $ 0.069920 med en 15.76% vekstrate. Kleva (KLEVA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KLEVA for 2029 $ 0.073416 med en 21.55% vekstrate. Kleva (KLEVA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KLEVA for 2030 $ 0.077087 med en 27.63% vekstrate. Kleva (KLEVA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Kleva potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.125567. Kleva (KLEVA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Kleva potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.204535. År Pris Vekst 2025 $ 0.0604 0.00%

2026 $ 0.06342 5.00%

2027 $ 0.066591 10.25%

2028 $ 0.069920 15.76%

2029 $ 0.073416 21.55%

2030 $ 0.077087 27.63%

2031 $ 0.080941 34.01%

2032 $ 0.084988 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.089238 47.75%

2034 $ 0.093700 55.13%

2035 $ 0.098385 62.89%

2036 $ 0.103304 71.03%

2037 $ 0.108469 79.59%

2038 $ 0.113893 88.56%

2039 $ 0.119587 97.99%

2040 $ 0.125567 107.89% Vis mer Kortsiktig Kleva-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.0604 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.060408 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.060457 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.060648 0.41% Kleva (KLEVA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for KLEVA September 21, 2025(I dag) er $0.0604 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Kleva (KLEVA) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for KLEVA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.060408 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Kleva (KLEVA) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for KLEVA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.060457 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Kleva (KLEVA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for KLEVA $0.060648 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Kleva prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0604$ 0.0604 $ 0.0604 Prisendring (24 t) -1.14% Markedsverdi $ 4.16M$ 4.16M $ 4.16M Opplagsforsyning 68.92M 68.92M 68.92M Volum (24 timer) $ 75.33K$ 75.33K $ 75.33K Volum (24 timer) -- Den siste KLEVA-prisen er $ 0.0604. Den har en 24-timers endring på -1.14%, med et 24-timers handelsvolum på $ 75.33K. Videre har KLEVA en sirkulerende forsyning på 68.92M og total markedsverdi på $ 4.16M. Se KLEVA livepris

Hvordan kjøpe Kleva (KLEVA) Prøver du å kjøpe KLEVA? Du kan nå kjøpe KLEVA via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Kleva og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper KLEVA nå

Kleva Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Kleva direktepris, er gjeldende pris for Kleva 0.0603USD. Den sirkulerende forsyningen av Kleva(KLEVA) er 0.00 KLEVA , som gir den en markedsverdi på $4.16M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.01% $ 0.000599 $ 0.0615 $ 0.0593

7 dager -0.11% $ -0.0075 $ 0.0697 $ 0.0593

30 dager -0.15% $ -0.011199 $ 0.0828 $ 0.0593 24-timers ytelse De siste 24 timene har Kleva vist en prisbevegelse på $0.000599 , noe som gjenspeiler en 0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Kleva handlet på en topp på $0.0697 og en bunn på $0.0593 . Det så en prisendring på -0.11% . Denne nylige trenden viser potensialet til KLEVA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Kleva opplevd en -0.15% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.011199 av dens verdi. Dette indikerer at KLEVA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Kleva prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full KLEVA prishistorikk

Hvordan fungerer Kleva (KLEVA) prisforutsigelsesmodul? Kleva-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for KLEVA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Kleva det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for KLEVA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Kleva. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til KLEVA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til KLEVA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Kleva.

Hvorfor er KLEVA-prisforutsigelse viktig?

KLEVA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i KLEVA nå? I følge dine forutsigelser vil KLEVA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for KLEVA neste måned? I følge Kleva (KLEVA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte KLEVA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 KLEVA koste i 2026? Prisen på 1 Kleva (KLEVA) i dag er $0.0604 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KLEVA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på KLEVA i 2027? Kleva (KLEVA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KLEVA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for KLEVA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Kleva (KLEVA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for KLEVA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Kleva (KLEVA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 KLEVA koste i 2030? Prisen på 1 Kleva (KLEVA) i dag er $0.0604 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KLEVA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for KLEVA i 2040? Kleva (KLEVA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KLEVA innen 2040.