Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Defi App % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.03735 $0.03735 $0.03735 -0.82% USD Faktisk Prediksjon Defi App-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Defi App (HOME) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Defi App potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.03735 i 2025. Defi App (HOME) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Defi App potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.039217 i 2026. Defi App (HOME) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HOME for 2027 $ 0.041178 med en 10.25% vekstrate. Defi App (HOME) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HOME for 2028 $ 0.043237 med en 15.76% vekstrate. Defi App (HOME) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HOME for 2029 $ 0.045399 med en 21.55% vekstrate. Defi App (HOME) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HOME for 2030 $ 0.047669 med en 27.63% vekstrate. Defi App (HOME) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Defi App potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.077647. Defi App (HOME) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Defi App potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.126480. År Pris Vekst 2025 $ 0.03735 0.00%

2026 $ 0.039217 5.00%

2027 $ 0.041178 10.25%

2028 $ 0.043237 15.76%

2029 $ 0.045399 21.55%

2030 $ 0.047669 27.63%

2031 $ 0.050052 34.01%

2032 $ 0.052555 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.055182 47.75%

2034 $ 0.057942 55.13%

2035 $ 0.060839 62.89%

2036 $ 0.063881 71.03%

2037 $ 0.067075 79.59%

2038 $ 0.070428 88.56%

2039 $ 0.073950 97.99%

2040 $ 0.077647 107.89% Vis mer Kortsiktig Defi App-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.03735 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.037355 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.037385 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.037503 0.41% Defi App (HOME) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for HOME September 21, 2025(I dag) er $0.03735 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Defi App (HOME) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for HOME, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.037355 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Defi App (HOME) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for HOME, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.037385 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Defi App (HOME) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for HOME $0.037503 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Defi App prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.03735$ 0.03735 $ 0.03735 Prisendring (24 t) -0.82% Markedsverdi $ 101.62M$ 101.62M $ 101.62M Opplagsforsyning 2.72B 2.72B 2.72B Volum (24 timer) $ 233.44K$ 233.44K $ 233.44K Volum (24 timer) -- Den siste HOME-prisen er $ 0.03735. Den har en 24-timers endring på -0.82%, med et 24-timers handelsvolum på $ 233.44K. Videre har HOME en sirkulerende forsyning på 2.72B og total markedsverdi på $ 101.62M. Se HOME livepris

Hvordan kjøpe Defi App (HOME) Prøver du å kjøpe HOME? Du kan nå kjøpe HOME via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Defi App og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper HOME nå

Defi App Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Defi App direktepris, er gjeldende pris for Defi App 0.03736USD. Den sirkulerende forsyningen av Defi App(HOME) er 0.00 HOME , som gir den en markedsverdi på $101.62M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.01% $ -0.000579 $ 0.03799 $ 0.03692

7 dager -0.04% $ -0.001910 $ 0.04083 $ 0.03629

30 dager -0.07% $ -0.002989 $ 0.04469 $ 0.0345 24-timers ytelse De siste 24 timene har Defi App vist en prisbevegelse på $-0.000579 , noe som gjenspeiler en -0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Defi App handlet på en topp på $0.04083 og en bunn på $0.03629 . Det så en prisendring på -0.04% . Denne nylige trenden viser potensialet til HOME for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Defi App opplevd en -0.07% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.002989 av dens verdi. Dette indikerer at HOME kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Defi App prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full HOME prishistorikk

Hvordan fungerer Defi App (HOME) prisforutsigelsesmodul? Defi App-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for HOME basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Defi App det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for HOME, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Defi App. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til HOME. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til HOME for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Defi App.

Hvorfor er HOME-prisforutsigelse viktig?

HOME-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i HOME nå? I følge dine forutsigelser vil HOME oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for HOME neste måned? I følge Defi App (HOME)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte HOME-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 HOME koste i 2026? Prisen på 1 Defi App (HOME) i dag er $0.03735 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HOME øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på HOME i 2027? Defi App (HOME) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HOME innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for HOME i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Defi App (HOME) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for HOME i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Defi App (HOME) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 HOME koste i 2030? Prisen på 1 Defi App (HOME) i dag er $0.03735 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HOME øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for HOME i 2040? Defi App (HOME) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HOME innen 2040.