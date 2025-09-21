Dimitra Token (DMTR)-prisforutsigelse (USD)

Få Dimitra Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye DMTR vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Dimitra Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.01465 $0.01465 $0.01465 -2.33% USD Faktisk Prediksjon Dimitra Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Dimitra Token (DMTR) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Dimitra Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.01465 i 2025. Dimitra Token (DMTR) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Dimitra Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.015382 i 2026. Dimitra Token (DMTR) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DMTR for 2027 $ 0.016151 med en 10.25% vekstrate. Dimitra Token (DMTR) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DMTR for 2028 $ 0.016959 med en 15.76% vekstrate. Dimitra Token (DMTR) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DMTR for 2029 $ 0.017807 med en 21.55% vekstrate. Dimitra Token (DMTR) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DMTR for 2030 $ 0.018697 med en 27.63% vekstrate. Dimitra Token (DMTR) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Dimitra Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.030456. Dimitra Token (DMTR) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Dimitra Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.049610. År Pris Vekst 2025 $ 0.01465 0.00%

Gjeldende Dimitra Token prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.01465$ 0.01465 $ 0.01465 Prisendring (24 t) -2.33% Markedsverdi $ 7.13M$ 7.13M $ 7.13M Opplagsforsyning 486.50M 486.50M 486.50M Volum (24 timer) $ 81.33K$ 81.33K $ 81.33K Volum (24 timer) -- Den siste DMTR-prisen er $ 0.01465. Den har en 24-timers endring på -2.33%, med et 24-timers handelsvolum på $ 81.33K. Videre har DMTR en sirkulerende forsyning på 486.50M og total markedsverdi på $ 7.13M. Se DMTR livepris

Dimitra Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Dimitra Token direktepris, er gjeldende pris for Dimitra Token 0.01465USD. Den sirkulerende forsyningen av Dimitra Token(DMTR) er 0.00 DMTR , som gir den en markedsverdi på $7.13M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.01% $ -0.000210 $ 0.01594 $ 0.01448

7 dager 0.13% $ 0.00166 $ 0.0164 $ 0.01261

30 dager 0.08% $ 0.001079 $ 0.0164 $ 0.01152 24-timers ytelse De siste 24 timene har Dimitra Token vist en prisbevegelse på $-0.000210 , noe som gjenspeiler en -0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Dimitra Token handlet på en topp på $0.0164 og en bunn på $0.01261 . Det så en prisendring på 0.13% . Denne nylige trenden viser potensialet til DMTR for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Dimitra Token opplevd en 0.08% endring, som gjenspeiler omtrent $0.001079 av dens verdi. Dette indikerer at DMTR kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Dimitra Token prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full DMTR prishistorikk

Hvordan fungerer Dimitra Token (DMTR) prisforutsigelsesmodul? Dimitra Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DMTR basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Dimitra Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DMTR, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Dimitra Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DMTR. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DMTR for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Dimitra Token.

Hvorfor er DMTR-prisforutsigelse viktig?

DMTR-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i DMTR nå? I følge dine forutsigelser vil DMTR oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for DMTR neste måned? I følge Dimitra Token (DMTR)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte DMTR-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 DMTR koste i 2026? Prisen på 1 Dimitra Token (DMTR) i dag er $0.01465 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DMTR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på DMTR i 2027? Dimitra Token (DMTR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DMTR innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for DMTR i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Dimitra Token (DMTR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for DMTR i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Dimitra Token (DMTR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 DMTR koste i 2030? Prisen på 1 Dimitra Token (DMTR) i dag er $0.01465 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DMTR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for DMTR i 2040? Dimitra Token (DMTR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DMTR innen 2040.