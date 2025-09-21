Cookie DAO (COOKIE)-prisforutsigelse (USD)

Få Cookie DAO prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye COOKIE vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Cookie DAO % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.12614 $0.12614 $0.12614 -2.78% USD Faktisk Prediksjon Cookie DAO-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Cookie DAO (COOKIE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Cookie DAO potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.12614 i 2025. Cookie DAO (COOKIE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Cookie DAO potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.132447 i 2026. Cookie DAO (COOKIE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på COOKIE for 2027 $ 0.139069 med en 10.25% vekstrate. Cookie DAO (COOKIE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på COOKIE for 2028 $ 0.146022 med en 15.76% vekstrate. Cookie DAO (COOKIE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på COOKIE for 2029 $ 0.153323 med en 21.55% vekstrate. Cookie DAO (COOKIE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på COOKIE for 2030 $ 0.160990 med en 27.63% vekstrate. Cookie DAO (COOKIE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Cookie DAO potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.262236. Cookie DAO (COOKIE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Cookie DAO potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.427154. År Pris Vekst 2025 $ 0.12614 0.00%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.126658 0.41% Cookie DAO (COOKIE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for COOKIE September 21, 2025(I dag) er $0.12614 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Cookie DAO (COOKIE) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for COOKIE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.126157 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Cookie DAO (COOKIE) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for COOKIE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.126260 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Cookie DAO (COOKIE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for COOKIE $0.126658 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Cookie DAO prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.12614$ 0.12614 $ 0.12614 Prisendring (24 t) -2.78% Markedsverdi $ 77.34M$ 77.34M $ 77.34M Opplagsforsyning 613.12M 613.12M 613.12M Volum (24 timer) $ 686.31K$ 686.31K $ 686.31K Volum (24 timer) -- Den siste COOKIE-prisen er $ 0.12614. Den har en 24-timers endring på -2.78%, med et 24-timers handelsvolum på $ 686.31K. Videre har COOKIE en sirkulerende forsyning på 613.12M og total markedsverdi på $ 77.34M. Se COOKIE livepris

Cookie DAO Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Cookie DAO direktepris, er gjeldende pris for Cookie DAO 0.12614USD. Den sirkulerende forsyningen av Cookie DAO(COOKIE) er 0.00 COOKIE , som gir den en markedsverdi på $77.34M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.001010 $ 0.13131 $ 0.126

7 dager -0.10% $ -0.014020 $ 0.14233 $ 0.12368

30 dager -0.03% $ -0.00469 $ 0.1484 $ 0.10977 24-timers ytelse De siste 24 timene har Cookie DAO vist en prisbevegelse på $-0.001010 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Cookie DAO handlet på en topp på $0.14233 og en bunn på $0.12368 . Det så en prisendring på -0.10% . Denne nylige trenden viser potensialet til COOKIE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Cookie DAO opplevd en -0.03% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.00469 av dens verdi. Dette indikerer at COOKIE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Cookie DAO prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full COOKIE prishistorikk

Hvordan fungerer Cookie DAO (COOKIE) prisforutsigelsesmodul? Cookie DAO-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for COOKIE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Cookie DAO det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for COOKIE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Cookie DAO. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til COOKIE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til COOKIE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Cookie DAO.

Hvorfor er COOKIE-prisforutsigelse viktig?

COOKIE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i COOKIE nå? I følge dine forutsigelser vil COOKIE oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for COOKIE neste måned? I følge Cookie DAO (COOKIE)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte COOKIE-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 COOKIE koste i 2026? Prisen på 1 Cookie DAO (COOKIE) i dag er $0.12614 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil COOKIE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på COOKIE i 2027? Cookie DAO (COOKIE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 COOKIE innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for COOKIE i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Cookie DAO (COOKIE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for COOKIE i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Cookie DAO (COOKIE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 COOKIE koste i 2030? Prisen på 1 Cookie DAO (COOKIE) i dag er $0.12614 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil COOKIE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for COOKIE i 2040? Cookie DAO (COOKIE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 COOKIE innen 2040.