Basert på forutsigelsen din, kan Animecoin potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.01592 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Animecoin potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.016716 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ANIME for 2027 $ 0.017551 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ANIME for 2028 $ 0.018429 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ANIME for 2029 $ 0.019350 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ANIME for 2030 $ 0.020318 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Animecoin potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.033096.

I 2050 kan prisen på Animecoin potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.053910.