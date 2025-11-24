0G (0G)-prisforutsigelse (USD)

Få 0G prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye 0G vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på 0G % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $1.323 $1.323 $1.323 +3.03% USD Faktisk Prediksjon 0G-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) 0G (0G) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan 0G potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.323 i 2025. 0G (0G) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan 0G potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.3891 i 2026. 0G (0G) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på 0G for 2027 $ 1.4586 med en 10.25% vekstrate. 0G (0G) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på 0G for 2028 $ 1.5315 med en 15.76% vekstrate. 0G (0G) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på 0G for 2029 $ 1.6081 med en 21.55% vekstrate. 0G (0G) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på 0G for 2030 $ 1.6885 med en 27.63% vekstrate. 0G (0G) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på 0G potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.7504. 0G (0G) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på 0G potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 4.4801. År Pris Vekst 2025 $ 1.323 0.00%

2026 $ 1.3891 5.00%

2027 $ 1.4586 10.25%

2028 $ 1.5315 15.76%

2029 $ 1.6081 21.55%

2030 $ 1.6885 27.63%

2031 $ 1.7729 34.01%

2032 $ 1.8615 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.9546 47.75%

2034 $ 2.0524 55.13%

2035 $ 2.1550 62.89%

2036 $ 2.2627 71.03%

2037 $ 2.3759 79.59%

2038 $ 2.4947 88.56%

2039 $ 2.6194 97.99%

2040 $ 2.7504 107.89% Vis mer Kortsiktig 0G-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 1.323 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 1.3231 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 1.3242 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 1.3284 0.41% 0G (0G) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for 0G November 24, 2025(I dag) er $1.323 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. 0G (0G) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for 0G, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.3231 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. 0G (0G) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for 0G, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.3242 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. 0G (0G) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for 0G $1.3284 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende 0G prisstatistikk Gjeldende pris $ 1.323$ 1.323 $ 1.323 Prisendring (24 t) +3.03% Markedsverdi ---- -- Opplagsforsyning ---- -- Volum (24 timer) $ 6.76M$ 6.76M $ 6.76M Volum (24 timer) -- Den siste 0G-prisen er $ 1.323. Den har en 24-timers endring på +3.03%, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.76M. Videre har 0G en sirkulerende forsyning på -- og total markedsverdi på --. Se 0G livepris

Hvordan kjøpe 0G (0G) Prøver du å kjøpe 0G? Du kan nå kjøpe 0G via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper 0G og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper 0G nå

0G Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for 0G direktepris, er gjeldende pris for 0G 1.326USD. Den sirkulerende forsyningen av 0G(0G) er 0.00 0G , som gir den en markedsverdi på $-- . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.03% $ 0.036999 $ 1.627 $ 1.216

7 dager 0.04% $ 0.052000 $ 1.627 $ 1.077

30 dager -0.26% $ -0.461999 $ 2 $ 0.942 24-timers ytelse De siste 24 timene har 0G vist en prisbevegelse på $0.036999 , noe som gjenspeiler en 0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har 0G handlet på en topp på $1.627 og en bunn på $1.077 . Det så en prisendring på 0.04% . Denne nylige trenden viser potensialet til 0G for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har 0G opplevd en -0.26% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.461999 av dens verdi. Dette indikerer at 0G kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette 0G prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full 0G prishistorikk

Hvordan fungerer 0G (0G) prisforutsigelsesmodul? 0G-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for 0G basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for 0G det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for 0G, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til 0G. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til 0G. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til 0G for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til 0G.

Hvorfor er 0G-prisforutsigelse viktig?

0G-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i 0G nå? I følge dine forutsigelser vil 0G oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for 0G neste måned? I følge 0G (0G)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte 0G-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 0G koste i 2026? Prisen på 1 0G (0G) i dag er $1.323 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil 0G øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på 0G i 2027? 0G (0G) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 0G innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for 0G i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil 0G (0G) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for 0G i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil 0G (0G) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 0G koste i 2030? Prisen på 1 0G (0G) i dag er $1.323 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil 0G øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for 0G i 2040? 0G (0G) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 0G innen 2040.