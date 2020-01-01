LayerZero (ZRO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par LayerZero (ZRO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
LayerZero (ZRO) informācija

LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://layerzero.foundation/
Tehniskais dokuments:
https://layerzero.network/publications/LayerZero_Whitepaper_V2.1.0.pdf
Bloku pārlūks:
https://layerzeroscan.com/

LayerZero (ZRO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos LayerZero (ZRO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 468.42M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 245.25M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.91B
Visu laiku augstākā cena:
$ 7.551
Visu laiku zemākā cena:
$ 1.502846156115591
Pašreizējā cena:
$ 1.91
LayerZero (ZRO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

LayerZero (ZRO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ZRO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ZRO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ZRO tokenomiku, uzzini ZRO tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.