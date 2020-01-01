XPR Network (XPR) tokenomika

XPR Network (XPR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par XPR Network (XPR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

XPR Network (XPR) informācija

XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://xprnetwork.org/
Tehniskais dokuments:
http://xprnetwork.org/whitepaper
Bloku pārlūks:
https://explorer.xprnetwork.org/

XPR Network (XPR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos XPR Network (XPR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 179.14M
$ 179.14M$ 179.14M
Kopējais apjoms:
$ 30.81B
$ 30.81B$ 30.81B
Apjoms apgrozībā:
$ 27.90B
$ 27.90B$ 27.90B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 197.86M
$ 197.86M$ 197.86M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0088
$ 0.0088$ 0.0088
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000550770122659095
$ 0.000550770122659095$ 0.000550770122659095
Pašreizējā cena:
$ 0.0064212
$ 0.0064212$ 0.0064212

XPR Network (XPR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

XPR Network (XPR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais XPR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu XPR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti XPR tokenomiku, uzzini XPR tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties XPR

Vēlies iekļaut XPR Network (XPR) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas XPR iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

XPR Network (XPR) cenas vēsture

XPR cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

XPR cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas XPR? Mūsu XPR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.