Babylon (BABY) tokenomika
Babylon (BABY) informācija
Babylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods.
Babylon (BABY) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Babylon (BABY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Babylon (BABY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Babylon (BABY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BABY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BABY tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BABY tokenomiku, uzzini BABY tokena reāllaika cenu!
Kā iegādāties BABY
Vēlies iekļaut Babylon (BABY) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas BABY iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.
Babylon (BABY) cenas vēsture
BABY cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.
BABY cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BABY? Mūsu BABY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.
Pirkt Babylon (BABY)
Summa
1 BABY = 0.04847 USD