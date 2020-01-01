Pirmstirgus punkti attiecas uz īpaša veida tirdzniecību pirms aktīva nonākšanas tirgū, kuras laikā projekta komanda vēl nav pabeigusi tokenomikas izstrādi, piemēram, maksimālo tokenu apjomu un citus aspektus. Šie tokeni sākotnēji tiek tirgoti kā punkti, kas ir atkarīgi no iepriekš noteikta maksimālā apjoma. Tiklīdz projekta komanda oficiāli atklās informāciju par tokenomiku, platforma proporcionāli pielāgos tavu izpildīto orderu apjomu un cenu atbilstoši faktiskajam maksimālajam tokenu skaitam, vienlaikus nodrošinot, ka kopējās orderu summas paliek nemainīgas. Pēc tam vari pārskatīt pielāgotos orderus oficiālajā pirmstirgus tirdzniecības projekta lapā un sagatavoties norēķinam.