Kā veikt pirmspārdošanas tirdzniecību?

1
Izveidot orderi
Izvēlies vēlamo tokenu, noklikšķini uz [Izveidot orderi] un izvēlies [Pirkt] cilni. Pēc tam ievadi daudzumu un cenu, lai izvietotu pirkšanas orderi.
2
Saskaņot orderus
Gaidi, kad pārdevējs saskaņos tavu orderi. Kad pārdevējs ir pieņēmis tavu orderi, vienkārši gaidi, lai saņemtu tokenus norēķinu laikā.
3
Ordera norēķins
Tu saņemsi tokenus no pārdevēja norēķinu laikā. Pretējā gadījumā platforma atgriezīs tava ordera summu un nodrošinās atbilstošu kompensāciju.
1
Atlasi orderi
Meklē esošu pārdošanas orderi MEXC pirmspārdošanā, kas atbilst tavai vēlamajai cenai un tokenu daudzumam.
2
Saskaņot orderus
Rūpīgi pārskati daudzumu un cenu, pēc tam noklikšķini uz [Pirkt] un apstiprini pirkumu.
3
Ordera norēķins
Ja pārdevējs veic norēķinus noteiktajā laikā, tu saņemsi iegādātos tokenus. Pretējā gadījumā platforma atgriezīs tava ordera summu un nodrošinās atbilstošu kompensāciju.
1
Izveidot orderi
Izvēlies vēlamo tokenu, noklikšķini uz [Izveidot orderi] un izvēlies [Pārdot] cilni. Pēc tam ievadi daudzumu un cenu, lai izvietotu pārdošanas orderi. Iesniedz orderi un samaksā atbilstošo summu (ieskaitot nodrošinājumu).
2
Saskaņot orderus
Gaidi, kad pircējs saskaņos tavu orderi. Kad pircējs ir pieņēmis tavu orderi, tev ir jānodod tokeni norēķinu periodā.
3
Ordera norēķins
Pārliecinies, ka tavam tūlītējo darījumu kontam ir pietiekami daudz tokenu, lai nodotu tos norēķinu periodā. Pretējā gadījumā tavs nodrošinājums tiks konfiscēts.
1
Atlasi orderi
Meklē esošu pirkšanas orderi MEXC pirmspārdošanā, kas atbilst tavai vēlamajai cenai un tokenu daudzumam.
2
Saskaņot orderus
Rūpīgi pārskati daudzumu un cenu, pēc tam noklikšķini uz [Pārdot] un apstiprini pārdošanu, lai samaksātu attiecīgo summu (ieskaitot nodrošinājumu).
3
Ordera norēķins
Pārliecinies, ka tavam tūlītējo darījumu kontam ir pietiekami daudz tokenu, lai nodotu tos norēķinu periodā. Pretējā gadījumā tavs nodrošinājums tiks konfiscēts.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir pirmspārdošanas tirdzniecība?

Pirmspārdošanas tirdzniecība MEXC ir īpašs ārpusbiržas (OTC) pakalpojums. Tas ļauj investoriem tirgot jaunus kriptovalūtas tokenus, pirms tie ir oficiāli iekļauti biržas sarakstā. Pircēji un pārdevēji var saskaņot savus tirdzniecības darījumus, izvēloties vēlamās cenas un apjomu. Tas sniedz priekšrocības agrīnajiem investoriem.