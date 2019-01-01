GVNR (GVNR) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieGVNR (GVNR), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
GVNR (GVNR) Informacija

GVNR mobilises dormant liquidity by bringing Bitcoin into DeFi securely. Users can collateralise native $BTC without sacrificing trust or triggering taxable events by wrapping or bridging, unleashing its potential as a powerhouse for cross-chain innovation.

Oficiali svetainė:
http://gvnr.xyz/
Baltoji knyga:
https://docs.gvnr.xyz/docs/gvnr-whitepaper
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0xfc60fc0145d7330e5abcfc52af7b043a1ce18e7d

GVNR (GVNR) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius GVNR (GVNR) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 8.79M
$ 8.79M
Bendra pasiūla:
$ 20.00M
$ 20.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 7.20M
$ 7.20M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 24.42M
$ 24.42M
Visų laikų rekordas:
$ 7
$ 7
Visų laikų minimumas:
--
--
Dabartinė kaina:
$ 1.2212
$ 1.2212

GVNR (GVNR) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti GVNR (GVNR) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GVNR tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek GVNR tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate GVNR tokenomiką, galite peržiūrėti GVNR tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.