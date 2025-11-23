Etherex (ETHEREX) Tokenomika

Etherex (ETHEREX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieEtherex (ETHEREX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:06:40(UTC+8)
USD

Etherex (ETHEREX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Etherex (ETHEREX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
--
----
Bendra pasiūla:
$ 350.00M
$ 350.00M$ 350.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
--
----
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 19.04M
$ 19.04M$ 19.04M
Visų laikų rekordas:
$ 0.8715
$ 0.8715$ 0.8715
Visų laikų minimumas:
--
----
Dabartinė kaina:
$ 0.0544
$ 0.0544$ 0.0544

Etherex (ETHEREX) Informacija

Etherex is an evolution of Nile on Linea, incorporating the highly successful tokenomics and incentive structures made famous by Ramses v3 technology (e.g. Shadow on Sonic). With 100% of fees and incentives going to token holders, and no team unlocks, Etherex, true to its name, is maximally user aligned.

Oficiali svetainė:
https://www.etherex.finance/trade
Baltoji knyga:
https://docs.etherex.finance/
Blokų naršyklė:
https://lineascan.build/token/0xEfD81eeC32B9A8222D1842ec3d99c7532C31e348

Etherex (ETHEREX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Etherex (ETHEREX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ETHEREX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ETHEREX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ETHEREX tokenomiką, galite peržiūrėti ETHEREX tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti ETHEREX

Norite įtraukti Etherex (ETHEREX) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius ETHEREX pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Etherex (ETHEREX) Kainų istorija

ETHEREX kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

ETHEREX kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ETHEREX? Mūsų ETHEREX kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.

Prašome perskaityti ir suprasti Naudotojo sutartį ir Privatumo politiką