Dante Games (DANTE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieDante Games (DANTE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:33:42(UTC+8)
Dante Games (DANTE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Dante Games (DANTE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 11.75M
$ 11.75M$ 11.75M
Visų laikų rekordas:
$ 0.07242
$ 0.07242$ 0.07242
Visų laikų minimumas:
Dabartinė kaina:
$ 0.01175
$ 0.01175$ 0.01175

Dante Games (DANTE) Informacija

Dante Games is an AI-powered gaming ecosystem redefining the future of GameFi. Our advanced AI Layer delivers intelligent gaming agents, dynamic esports tournaments, and seamless blockchain integration. We combine AAA-quality games with next-gen AI tools that empower players and developers, creating a universe of evolving, interconnected worlds where skill, strategy, and community drive real rewards. This is #GameFiReborn — a movement where AI meets gaming to unleash unstoppable fun, competition, and sustainable value.

Oficiali svetainė:
https://dantegames.com/
Baltoji knyga:
https://docs.dantegames.com/
Blokų naršyklė:
https://explorer.immutable.com/token/0x0320928c14D84ebC5f32A75C9175B25113A1E974

Dante Games (DANTE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Dante Games (DANTE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DANTE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek DANTE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate DANTE tokenomiką, galite peržiūrėti DANTE tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.

