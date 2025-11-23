Dante Games (DANTE) Tokenomika
Dante Games (DANTE) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Dante Games (DANTE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Dante Games (DANTE) Informacija
Dante Games is an AI-powered gaming ecosystem redefining the future of GameFi. Our advanced AI Layer delivers intelligent gaming agents, dynamic esports tournaments, and seamless blockchain integration. We combine AAA-quality games with next-gen AI tools that empower players and developers, creating a universe of evolving, interconnected worlds where skill, strategy, and community drive real rewards. This is #GameFiReborn — a movement where AI meets gaming to unleash unstoppable fun, competition, and sustainable value.
Dante Games (DANTE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Dante Games (DANTE) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DANTE tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek DANTE tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate DANTE tokenomiką, galite peržiūrėti DANTE tokeno kainą realiuoju laiku!
Kaip pirkti DANTE
Norite įtraukti Dante Games (DANTE) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius DANTE pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.
Dante Games (DANTE) Kainų istorija
DANTE kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
DANTE kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda DANTE? Mūsų DANTE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.
Prašome perskaityti ir suprasti Naudotojo sutartį ir Privatumo politiką
Pirkti Dante Games (DANTE)
Suma
1 DANTE = 0.01175 USD
Prekyba Dante Games (DANTE)
KARŠTA
Dabar populiariausios kriptovaliutos rinkoje
TOP apimtis
Kriptovaliutos su didžiausia prekybos apimtimi
Naujai pridėta
Naujai įtrauktos kriptovaliutos prekybai
Stipriausi kainos augimai
24 valandų kriptovaliutų pelningiausios sritys, į kurias turėtų atkreipti dėmesį kiekvienas prekiautojas