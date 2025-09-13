VLaunch (VPAD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite VLaunch kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VPAD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

VLaunch kainos prognozė
VLaunch Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

VLaunch (VPAD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, VLaunch galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006150 prekybos kainą 2025 m.

VLaunch (VPAD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, VLaunch galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006457 prekybos kainą 2026 m.

VLaunch (VPAD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VPAD ateities kaina yra $ 0.006780 su 10.25% augimo norma.

VLaunch (VPAD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VPAD ateities kaina yra $ 0.007119 su 15.76% augimo norma.

VLaunch (VPAD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VPAD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.007475, o augimo norma – 21.55%.

VLaunch (VPAD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VPAD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.007849, o augimo norma – 27.63%.

VLaunch (VPAD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. VLaunch kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.012785 prekybos kainą.

VLaunch (VPAD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. VLaunch kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.020826 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.006150
    0.00%
  • 2026
    $ 0.006457
    5.00%
  • 2027
    $ 0.006780
    10.25%
  • 2028
    $ 0.007119
    15.76%
  • 2029
    $ 0.007475
    21.55%
  • 2030
    $ 0.007849
    27.63%
  • 2031
    $ 0.008241
    34.01%
  • 2032
    $ 0.008653
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.009086
    47.75%
  • 2034
    $ 0.009541
    55.13%
  • 2035
    $ 0.010018
    62.89%
  • 2036
    $ 0.010518
    71.03%
  • 2037
    $ 0.011044
    79.59%
  • 2038
    $ 0.011597
    88.56%
  • 2039
    $ 0.012177
    97.99%
  • 2040
    $ 0.012785
    107.89%
Trumpalaikės VLaunch kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.006150
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.006151
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.006156
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.006175
    0.41%
VLaunch (VPAD) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma VPAD kaina yra $0.006150. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

VLaunch (VPAD) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė VPAD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.006151. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

VLaunch (VPAD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VPAD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.006156. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

VLaunch (VPAD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VPAD kaina yra $0.006175. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė VLaunch kainų statistika

Be to, VPAD turi 452.52M apyvartą ir $ 2.78M bendrą rinkos kapitalizaciją.

VLaunch istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje VLaunch, dabartinė VLaunch kaina yra 0.006150USD. Apyvartinė VLaunch (VPAD) pasiūla yra 452.52M VPAD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,783,314.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.25%
    $ 0
    $ 0.006270
    $ 0.006040
  • 7 dienos
    -5.46%
    $ -0.000336
    $ 0.008698
    $ 0.006040
  • 30 dienų
    -27.67%
    $ -0.001701
    $ 0.008698
    $ 0.006040
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas VLaunch kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.25% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas VLaunch buvo prekiaujama aukščiausia $0.008698 ir žemiausia $0.006040. Kainos pokytis buvo -5.46%. Ši naujausia tendencija parodo VPAD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį VLaunch įvyko -27.67%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001701 vertę. Tai rodo, kad VPAD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia VLaunch (VPAD) kainų prognozės modulis?

VLaunch Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VPAD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius VLaunch ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VPAD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti VLaunch kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VPAD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VPAD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą VLaunch potencialą.

Kodėl VPAD kainų prognozė yra svarbi?

VPAD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VPAD dabar?
Pagal jūsų prognozes, VPAD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VPAD kainų prognozė?
Remiantis VLaunch (VPAD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VPAD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VPAD 2026 m.?
1 vieneto VLaunch (VPAD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VPAD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VPAD kaina 2027 m.?
VLaunch (VPAD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VPAD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VPAD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, VLaunch (VPAD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VPAD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, VLaunch (VPAD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VPAD 2030 m.?
1 vieneto VLaunch (VPAD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VPAD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VPAD kainų prognozė 2040 metams?
VLaunch (VPAD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VPAD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.