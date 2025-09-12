Usual ETH (ETH0) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Usual ETH kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ETH0 augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Usual ETH kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Usual ETH kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:45:53(UTC+8)

Usual ETH Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Usual ETH (ETH0) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Usual ETH galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 4,500.25 prekybos kainą 2025 m.

Usual ETH (ETH0) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Usual ETH galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 4,725.2625 prekybos kainą 2026 m.

Usual ETH (ETH0) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ETH0 ateities kaina yra $ 4,961.5256 su 10.25% augimo norma.

Usual ETH (ETH0) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ETH0 ateities kaina yra $ 5,209.6019 su 15.76% augimo norma.

Usual ETH (ETH0) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ETH0 2029 m. tikslinė kaina yra $ 5,470.0820, o augimo norma – 21.55%.

Usual ETH (ETH0) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ETH0 2030 m. tikslinė kaina yra $ 5,743.5861, o augimo norma – 27.63%.

Usual ETH (ETH0) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Usual ETH kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 9,355.6965 prekybos kainą.

Usual ETH (ETH0) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Usual ETH kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 15,239.4438 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 4,500.25
    0.00%
  • 2026
    $ 4,725.2625
    5.00%
  • 2027
    $ 4,961.5256
    10.25%
  • 2028
    $ 5,209.6019
    15.76%
  • 2029
    $ 5,470.0820
    21.55%
  • 2030
    $ 5,743.5861
    27.63%
  • 2031
    $ 6,030.7654
    34.01%
  • 2032
    $ 6,332.3036
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 6,648.9188
    47.75%
  • 2034
    $ 6,981.3648
    55.13%
  • 2035
    $ 7,330.4330
    62.89%
  • 2036
    $ 7,696.9546
    71.03%
  • 2037
    $ 8,081.8024
    79.59%
  • 2038
    $ 8,485.8925
    88.56%
  • 2039
    $ 8,910.1871
    97.99%
  • 2040
    $ 9,355.6965
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Usual ETH kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 4,500.25
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 4,500.8664
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 4,504.5653
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 4,518.7441
    0.41%
Usual ETH (ETH0) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ETH0 kaina yra $4,500.25. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Usual ETH (ETH0) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ETH0, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $4,500.8664. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Usual ETH (ETH0) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ETH0, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $4,504.5653. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Usual ETH (ETH0) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ETH0 kaina yra $4,518.7441. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Usual ETH kainų statistika

--
----

--

$ 68.81M
$ 68.81M$ 68.81M

15.29K
15.29K 15.29K

--
----

--

Naujausia ETH0 kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ETH0 turi 15.29K apyvartą ir $ 68.81M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Usual ETH istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Usual ETH, dabartinė Usual ETH kaina yra 4,500.25USD. Apyvartinė Usual ETH (ETH0) pasiūla yra 15.29K ETH0, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $68,809,007.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.16%
    $ 94.94
    $ 4,524.84
    $ 4,392.61
  • 7 dienos
    2.08%
    $ 93.5673
    $ 4,667.9426
    $ 4,247.0964
  • 30 dienų
    -3.94%
    $ -177.5960
    $ 4,667.9426
    $ 4,247.0964
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Usual ETH kaina pasikeitė $94.94, atspindinti 2.16% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Usual ETH buvo prekiaujama aukščiausia $4,667.9426 ir žemiausia $4,247.0964. Kainos pokytis buvo 2.08%. Ši naujausia tendencija parodo ETH0 potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Usual ETH įvyko -3.94%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-177.5960 vertę. Tai rodo, kad ETH0 artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Usual ETH (ETH0) kainų prognozės modulis?

Usual ETH Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ETH0 kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Usual ETH ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ETH0 būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Usual ETH kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ETH0 ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ETH0 pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Usual ETH potencialą.

Kodėl ETH0 kainų prognozė yra svarbi?

ETH0 kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ETH0 dabar?
Pagal jūsų prognozes, ETH0 pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ETH0 kainų prognozė?
Remiantis Usual ETH (ETH0) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ETH0 kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ETH0 2026 m.?
1 vieneto Usual ETH (ETH0) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ETH0 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ETH0 kaina 2027 m.?
Usual ETH (ETH0) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ETH0 kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ETH0 kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Usual ETH (ETH0) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ETH0 kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Usual ETH (ETH0) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ETH0 2030 m.?
1 vieneto Usual ETH (ETH0) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ETH0 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ETH0 kainų prognozė 2040 metams?
Usual ETH (ETH0) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ETH0 kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:45:53(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.