Thales (THALES) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Thales kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek THALES augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Thales kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:53:43(UTC+8)

Thales Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Thales (THALES) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Thales galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.232097 prekybos kainą 2025 m.

Thales (THALES) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Thales galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.243701 prekybos kainą 2026 m.

Thales (THALES) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. THALES ateities kaina yra $ 0.255886 su 10.25% augimo norma.

Thales (THALES) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. THALES ateities kaina yra $ 0.268681 su 15.76% augimo norma.

Thales (THALES) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, THALES 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.282115, o augimo norma – 21.55%.

Thales (THALES) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, THALES 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.296221, o augimo norma – 27.63%.

Thales (THALES) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Thales kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.482512 prekybos kainą.

Thales (THALES) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Thales kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.785962 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.232097
    0.00%
  • 2026
    $ 0.243701
    5.00%
  • 2027
    $ 0.255886
    10.25%
  • 2028
    $ 0.268681
    15.76%
  • 2029
    $ 0.282115
    21.55%
  • 2030
    $ 0.296221
    27.63%
  • 2031
    $ 0.311032
    34.01%
  • 2032
    $ 0.326583
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.342912
    47.75%
  • 2034
    $ 0.360058
    55.13%
  • 2035
    $ 0.378061
    62.89%
  • 2036
    $ 0.396964
    71.03%
  • 2037
    $ 0.416812
    79.59%
  • 2038
    $ 0.437653
    88.56%
  • 2039
    $ 0.459536
    97.99%
  • 2040
    $ 0.482512
    107.89%
Trumpalaikės Thales kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.232097
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.232128
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.232319
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.233050
    0.41%
Thales (THALES) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma THALES kaina yra $0.232097. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Thales (THALES) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė THALES, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.232128. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Thales (THALES) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė THALES, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.232319. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Thales (THALES) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma THALES kaina yra $0.233050. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Thales kainų statistika

--
----

--

$ 14.65M
$ 14.65M$ 14.65M

63.12M
63.12M 63.12M

--
----

--

Naujausia THALES kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, THALES turi 63.12M apyvartą ir $ 14.65M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Thales istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Thales, dabartinė Thales kaina yra 0.232097USD. Apyvartinė Thales (THALES) pasiūla yra 63.12M THALES, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $14,648,969.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.28%
    $ 0.002931
    $ 0.233698
    $ 0.226379
  • 7 dienos
    2.89%
    $ 0.006703
    $ 0.233054
    $ 0.191675
  • 30 dienų
    21.00%
    $ 0.048751
    $ 0.233054
    $ 0.191675
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Thales kaina pasikeitė $0.002931, atspindinti 1.28% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Thales buvo prekiaujama aukščiausia $0.233054 ir žemiausia $0.191675. Kainos pokytis buvo 2.89%. Ši naujausia tendencija parodo THALES potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Thales įvyko 21.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.048751 vertę. Tai rodo, kad THALES artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Thales (THALES) kainų prognozės modulis?

Thales Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas THALES kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Thales ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą THALES būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Thales kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja THALES ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina THALES pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Thales potencialą.

Kodėl THALES kainų prognozė yra svarbi?

THALES kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į THALES dabar?
Pagal jūsų prognozes, THALES pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio THALES kainų prognozė?
Remiantis Thales (THALES) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama THALES kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 THALES 2026 m.?
1 vieneto Thales (THALES) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, THALES padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama THALES kaina 2027 m.?
Thales (THALES) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 THALES kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė THALES kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Thales (THALES) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė THALES kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Thales (THALES) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 THALES 2030 m.?
1 vieneto Thales (THALES) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, THALES padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia THALES kainų prognozė 2040 metams?
Thales (THALES) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 THALES kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.