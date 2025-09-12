Skey Network (SKEY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Skey Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SKEY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Skey Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Skey Network kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:34:50(UTC+8)

Skey Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Skey Network (SKEY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Skey Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008366 prekybos kainą 2025 m.

Skey Network (SKEY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Skey Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008784 prekybos kainą 2026 m.

Skey Network (SKEY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SKEY ateities kaina yra $ 0.009223 su 10.25% augimo norma.

Skey Network (SKEY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SKEY ateities kaina yra $ 0.009684 su 15.76% augimo norma.

Skey Network (SKEY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SKEY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.010169, o augimo norma – 21.55%.

Skey Network (SKEY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SKEY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.010677, o augimo norma – 27.63%.

Skey Network (SKEY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Skey Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.017392 prekybos kainą.

Skey Network (SKEY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Skey Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.028331 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.008366
    0.00%
  • 2026
    $ 0.008784
    5.00%
  • 2027
    $ 0.009223
    10.25%
  • 2028
    $ 0.009684
    15.76%
  • 2029
    $ 0.010169
    21.55%
  • 2030
    $ 0.010677
    27.63%
  • 2031
    $ 0.011211
    34.01%
  • 2032
    $ 0.011772
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.012360
    47.75%
  • 2034
    $ 0.012978
    55.13%
  • 2035
    $ 0.013627
    62.89%
  • 2036
    $ 0.014309
    71.03%
  • 2037
    $ 0.015024
    79.59%
  • 2038
    $ 0.015775
    88.56%
  • 2039
    $ 0.016564
    97.99%
  • 2040
    $ 0.017392
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Skey Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.008366
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.008367
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.008374
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.008400
    0.41%
Skey Network (SKEY) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SKEY kaina yra $0.008366. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Skey Network (SKEY) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SKEY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.008367. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Skey Network (SKEY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SKEY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.008374. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Skey Network (SKEY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SKEY kaina yra $0.008400. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Skey Network kainų statistika

--
----

--

$ 6.27M
$ 6.27M$ 6.27M

750.15M
750.15M 750.15M

--
----

--

Naujausia SKEY kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SKEY turi 750.15M apyvartą ir $ 6.27M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Skey Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Skey Network, dabartinė Skey Network kaina yra 0.008366USD. Apyvartinė Skey Network (SKEY) pasiūla yra 750.15M SKEY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $6,271,101.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.81%
    $ 0.000459
    $ 0.008636
    $ 0.007813
  • 7 dienos
    -9.82%
    $ -0.000822
    $ 0.010014
    $ 0.007591
  • 30 dienų
    -13.03%
    $ -0.001090
    $ 0.010014
    $ 0.007591
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Skey Network kaina pasikeitė $0.000459, atspindinti 5.81% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Skey Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.010014 ir žemiausia $0.007591. Kainos pokytis buvo -9.82%. Ši naujausia tendencija parodo SKEY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Skey Network įvyko -13.03%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001090 vertę. Tai rodo, kad SKEY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Skey Network (SKEY) kainų prognozės modulis?

Skey Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SKEY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Skey Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SKEY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Skey Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SKEY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SKEY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Skey Network potencialą.

Kodėl SKEY kainų prognozė yra svarbi?

SKEY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.