Shyft Network (SHFT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Shyft Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SHFT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Shyft Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Shyft Network kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Shyft Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Shyft Network (SHFT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Shyft Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001069 prekybos kainą 2025 m.

Shyft Network (SHFT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Shyft Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001123 prekybos kainą 2026 m.

Shyft Network (SHFT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SHFT ateities kaina yra $ 0.001179 su 10.25% augimo norma.

Shyft Network (SHFT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SHFT ateities kaina yra $ 0.001238 su 15.76% augimo norma.

Shyft Network (SHFT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SHFT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001300, o augimo norma – 21.55%.

Shyft Network (SHFT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SHFT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001365, o augimo norma – 27.63%.

Shyft Network (SHFT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Shyft Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002223 prekybos kainą.

Shyft Network (SHFT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Shyft Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.003622 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001069
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001123
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001179
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001238
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001300
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001365
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001433
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001505
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001580
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001659
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001742
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001829
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001920
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002017
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002117
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002223
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Shyft Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001069
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001069
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001070
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001074
    0.41%
Shyft Network (SHFT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SHFT kaina yra $0.001069. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Shyft Network (SHFT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SHFT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001069. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Shyft Network (SHFT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SHFT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001070. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Shyft Network (SHFT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SHFT kaina yra $0.001074. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Shyft Network kainų statistika

--
----

--

$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M

2.33B
2.33B 2.33B

--
----

--

Naujausia SHFT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SHFT turi 2.33B apyvartą ir $ 2.50M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Shyft Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Shyft Network, dabartinė Shyft Network kaina yra 0.001069USD. Apyvartinė Shyft Network (SHFT) pasiūla yra 2.33B SHFT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,496,985.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.57%
    $ 0
    $ 0.001105
    $ 0.001044
  • 7 dienos
    17.06%
    $ 0.000182
    $ 0.001091
    $ 0.000753
  • 30 dienų
    41.93%
    $ 0.000448
    $ 0.001091
    $ 0.000753
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Shyft Network kaina pasikeitė $0, atspindinti -1.57% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Shyft Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.001091 ir žemiausia $0.000753. Kainos pokytis buvo 17.06%. Ši naujausia tendencija parodo SHFT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Shyft Network įvyko 41.93%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000448 vertę. Tai rodo, kad SHFT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Shyft Network (SHFT) kainų prognozės modulis?

Shyft Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SHFT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Shyft Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SHFT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Shyft Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SHFT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SHFT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Shyft Network potencialą.

Kodėl SHFT kainų prognozė yra svarbi?

SHFT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SHFT dabar?
Pagal jūsų prognozes, SHFT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SHFT kainų prognozė?
Remiantis Shyft Network (SHFT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SHFT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SHFT 2026 m.?
1 vieneto Shyft Network (SHFT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SHFT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SHFT kaina 2027 m.?
Shyft Network (SHFT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SHFT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SHFT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Shyft Network (SHFT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SHFT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Shyft Network (SHFT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SHFT 2030 m.?
1 vieneto Shyft Network (SHFT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SHFT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SHFT kainų prognozė 2040 metams?
Shyft Network (SHFT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SHFT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.