Safe Scan (SN76) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Safe Scan kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SN76 augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Safe Scan kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Safe Scan kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:57:25(UTC+8)

Safe Scan Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Safe Scan (SN76) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Safe Scan galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.55744 prekybos kainą 2025 m.

Safe Scan (SN76) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Safe Scan galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.585312 prekybos kainą 2026 m.

Safe Scan (SN76) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SN76 ateities kaina yra $ 0.614577 su 10.25% augimo norma.

Safe Scan (SN76) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SN76 ateities kaina yra $ 0.645306 su 15.76% augimo norma.

Safe Scan (SN76) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SN76 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.677571, o augimo norma – 21.55%.

Safe Scan (SN76) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SN76 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.711450, o augimo norma – 27.63%.

Safe Scan (SN76) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Safe Scan kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.1588 prekybos kainą.

Safe Scan (SN76) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Safe Scan kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.8876 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.55744
    0.00%
  • 2026
    $ 0.585312
    5.00%
  • 2027
    $ 0.614577
    10.25%
  • 2028
    $ 0.645306
    15.76%
  • 2029
    $ 0.677571
    21.55%
  • 2030
    $ 0.711450
    27.63%
  • 2031
    $ 0.747022
    34.01%
  • 2032
    $ 0.784374
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.823592
    47.75%
  • 2034
    $ 0.864772
    55.13%
  • 2035
    $ 0.908011
    62.89%
  • 2036
    $ 0.953411
    71.03%
  • 2037
    $ 1.0010
    79.59%
  • 2038
    $ 1.0511
    88.56%
  • 2039
    $ 1.1036
    97.99%
  • 2040
    $ 1.1588
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Safe Scan kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.55744
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.557516
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.557974
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.559730
    0.41%
Safe Scan (SN76) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SN76 kaina yra $0.55744. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Safe Scan (SN76) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SN76, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.557516. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Safe Scan (SN76) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SN76, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.557974. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Safe Scan (SN76) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SN76 kaina yra $0.559730. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Safe Scan kainų statistika

--
----

--

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

2.22M
2.22M 2.22M

--
----

--

Naujausia SN76 kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SN76 turi 2.22M apyvartą ir $ 1.24M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Safe Scan istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Safe Scan, dabartinė Safe Scan kaina yra 0.55744USD. Apyvartinė Safe Scan (SN76) pasiūla yra 2.22M SN76, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,235,429.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.34%
    $ -0.001943
    $ 0.575508
    $ 0.54867
  • 7 dienos
    12.02%
    $ 0.067019
    $ 0.766221
    $ 0.487472
  • 30 dienų
    -28.01%
    $ -0.156172
    $ 0.766221
    $ 0.487472
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Safe Scan kaina pasikeitė $-0.001943, atspindinti -0.34% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Safe Scan buvo prekiaujama aukščiausia $0.766221 ir žemiausia $0.487472. Kainos pokytis buvo 12.02%. Ši naujausia tendencija parodo SN76 potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Safe Scan įvyko -28.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.156172 vertę. Tai rodo, kad SN76 artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Safe Scan (SN76) kainų prognozės modulis?

Safe Scan Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SN76 kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Safe Scan ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SN76 būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Safe Scan kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SN76 ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SN76 pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Safe Scan potencialą.

Kodėl SN76 kainų prognozė yra svarbi?

SN76 kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SN76 dabar?
Pagal jūsų prognozes, SN76 pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SN76 kainų prognozė?
Remiantis Safe Scan (SN76) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SN76 kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SN76 2026 m.?
1 vieneto Safe Scan (SN76) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SN76 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SN76 kaina 2027 m.?
Safe Scan (SN76) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SN76 kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SN76 kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Safe Scan (SN76) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SN76 kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Safe Scan (SN76) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SN76 2030 m.?
1 vieneto Safe Scan (SN76) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SN76 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SN76 kainų prognozė 2040 metams?
Safe Scan (SN76) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SN76 kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:57:25(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.