Roaring Kitty (ROAR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Roaring Kitty kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ROAR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Roaring Kitty kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Roaring Kitty kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:44:37(UTC+8)

Roaring Kitty Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Roaring Kitty (ROAR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Roaring Kitty galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008081 prekybos kainą 2025 m.

Roaring Kitty (ROAR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Roaring Kitty galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008485 prekybos kainą 2026 m.

Roaring Kitty (ROAR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ROAR ateities kaina yra $ 0.008909 su 10.25% augimo norma.

Roaring Kitty (ROAR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ROAR ateities kaina yra $ 0.009354 su 15.76% augimo norma.

Roaring Kitty (ROAR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ROAR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.009822, o augimo norma – 21.55%.

Roaring Kitty (ROAR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ROAR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.010313, o augimo norma – 27.63%.

Roaring Kitty (ROAR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Roaring Kitty kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.016800 prekybos kainą.

Roaring Kitty (ROAR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Roaring Kitty kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.027365 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.008081
    0.00%
  • 2026
    $ 0.008485
    5.00%
  • 2027
    $ 0.008909
    10.25%
  • 2028
    $ 0.009354
    15.76%
  • 2029
    $ 0.009822
    21.55%
  • 2030
    $ 0.010313
    27.63%
  • 2031
    $ 0.010829
    34.01%
  • 2032
    $ 0.011371
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.011939
    47.75%
  • 2034
    $ 0.012536
    55.13%
  • 2035
    $ 0.013163
    62.89%
  • 2036
    $ 0.013821
    71.03%
  • 2037
    $ 0.014512
    79.59%
  • 2038
    $ 0.015238
    88.56%
  • 2039
    $ 0.016000
    97.99%
  • 2040
    $ 0.016800
    107.89%
Trumpalaikės Roaring Kitty kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.008081
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.008082
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.008088
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.008114
    0.41%
Roaring Kitty (ROAR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ROAR kaina yra $0.008081. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Roaring Kitty (ROAR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ROAR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.008082. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Roaring Kitty (ROAR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ROAR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.008088. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Roaring Kitty (ROAR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ROAR kaina yra $0.008114. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Roaring Kitty kainų statistika

$ 8.02M
$ 8.02M$ 8.02M

1.00B
1.00B 1.00B

Naujausia ROAR kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ROAR turi 1.00B apyvartą ir $ 8.02M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Roaring Kitty istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Roaring Kitty, dabartinė Roaring Kitty kaina yra 0.008081USD. Apyvartinė Roaring Kitty (ROAR) pasiūla yra 1.00B ROAR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $8,021,886.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    6.89%
    $ 0.000521
    $ 0.008037
    $ 0.007558
  • 7 dienos
    18.24%
    $ 0.001473
    $ 0.008081
    $ 0.006226
  • 30 dienų
    23.97%
    $ 0.001936
    $ 0.008081
    $ 0.006226
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Roaring Kitty kaina pasikeitė $0.000521, atspindinti 6.89% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Roaring Kitty buvo prekiaujama aukščiausia $0.008081 ir žemiausia $0.006226. Kainos pokytis buvo 18.24%. Ši naujausia tendencija parodo ROAR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Roaring Kitty įvyko 23.97%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001936 vertę. Tai rodo, kad ROAR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Roaring Kitty (ROAR) kainų prognozės modulis?

Roaring Kitty Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ROAR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Roaring Kitty ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ROAR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Roaring Kitty kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ROAR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ROAR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Roaring Kitty potencialą.

Kodėl ROAR kainų prognozė yra svarbi?

ROAR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ROAR dabar?
Pagal jūsų prognozes, ROAR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ROAR kainų prognozė?
Remiantis Roaring Kitty (ROAR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ROAR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ROAR 2026 m.?
1 vieneto Roaring Kitty (ROAR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ROAR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ROAR kaina 2027 m.?
Roaring Kitty (ROAR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ROAR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ROAR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Roaring Kitty (ROAR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ROAR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Roaring Kitty (ROAR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ROAR 2030 m.?
1 vieneto Roaring Kitty (ROAR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ROAR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ROAR kainų prognozė 2040 metams?
Roaring Kitty (ROAR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ROAR kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.