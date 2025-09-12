Raini Studios Token (RST) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Raini Studios Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RST augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Raini Studios Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Raini Studios Token kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:54:41(UTC+8)

Raini Studios Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Raini Studios Token (RST) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Raini Studios Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002323 prekybos kainą 2025 m.

Raini Studios Token (RST) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Raini Studios Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002439 prekybos kainą 2026 m.

Raini Studios Token (RST) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RST ateities kaina yra $ 0.002561 su 10.25% augimo norma.

Raini Studios Token (RST) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RST ateities kaina yra $ 0.002690 su 15.76% augimo norma.

Raini Studios Token (RST) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RST 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002824, o augimo norma – 21.55%.

Raini Studios Token (RST) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RST 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002965, o augimo norma – 27.63%.

Raini Studios Token (RST) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Raini Studios Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004830 prekybos kainą.

Raini Studios Token (RST) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Raini Studios Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.007869 prekybos kainą.

Trumpalaikės Raini Studios Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.002323
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.002324
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002326
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002333
    0.41%
Raini Studios Token (RST) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma RST kaina yra $0.002323. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Raini Studios Token (RST) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė RST, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002324. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Raini Studios Token (RST) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RST, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002326. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Raini Studios Token (RST) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RST kaina yra $0.002333. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Raini Studios Token kainų statistika

Be to, RST turi 565.02M apyvartą ir $ 1.31M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Raini Studios Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Raini Studios Token, dabartinė Raini Studios Token kaina yra 0.002323USD. Apyvartinė Raini Studios Token (RST) pasiūla yra 565.02M RST, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,311,192.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.93%
    $ 0
    $ 0.002392
    $ 0.002304
  • 7 dienos
    5.87%
    $ 0.000136
    $ 0.002826
    $ 0.002127
  • 30 dienų
    -18.88%
    $ -0.000438
    $ 0.002826
    $ 0.002127
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Raini Studios Token kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.93% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Raini Studios Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.002826 ir žemiausia $0.002127. Kainos pokytis buvo 5.87%. Ši naujausia tendencija parodo RST potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Raini Studios Token įvyko -18.88%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000438 vertę. Tai rodo, kad RST artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Raini Studios Token (RST) kainų prognozės modulis?

Raini Studios Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RST kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Raini Studios Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RST būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Raini Studios Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RST ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RST pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Raini Studios Token potencialą.

Kodėl RST kainų prognozė yra svarbi?

RST kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RST dabar?
Pagal jūsų prognozes, RST pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RST kainų prognozė?
Remiantis Raini Studios Token (RST) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RST kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RST 2026 m.?
1 vieneto Raini Studios Token (RST) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RST padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RST kaina 2027 m.?
Raini Studios Token (RST) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RST kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RST kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Raini Studios Token (RST) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RST kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Raini Studios Token (RST) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RST 2030 m.?
1 vieneto Raini Studios Token (RST) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RST padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RST kainų prognozė 2040 metams?
Raini Studios Token (RST) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RST kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.