Nova Fox (NFX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Nova Fox kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NFX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Nova Fox kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Nova Fox kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 01:04:49(UTC+8)

Nova Fox Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Nova Fox (NFX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Nova Fox galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.195655 prekybos kainą 2025 m.

Nova Fox (NFX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Nova Fox galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.205437 prekybos kainą 2026 m.

Nova Fox (NFX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NFX ateities kaina yra $ 0.215709 su 10.25% augimo norma.

Nova Fox (NFX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NFX ateities kaina yra $ 0.226495 su 15.76% augimo norma.

Nova Fox (NFX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NFX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.237819, o augimo norma – 21.55%.

Nova Fox (NFX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NFX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.249710, o augimo norma – 27.63%.

Nova Fox (NFX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Nova Fox kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.406752 prekybos kainą.

Nova Fox (NFX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Nova Fox kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.662557 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.195655
    0.00%
  • 2026
    $ 0.205437
    5.00%
  • 2027
    $ 0.215709
    10.25%
  • 2028
    $ 0.226495
    15.76%
  • 2029
    $ 0.237819
    21.55%
  • 2030
    $ 0.249710
    27.63%
  • 2031
    $ 0.262196
    34.01%
  • 2032
    $ 0.275306
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.289071
    47.75%
  • 2034
    $ 0.303525
    55.13%
  • 2035
    $ 0.318701
    62.89%
  • 2036
    $ 0.334636
    71.03%
  • 2037
    $ 0.351368
    79.59%
  • 2038
    $ 0.368936
    88.56%
  • 2039
    $ 0.387383
    97.99%
  • 2040
    $ 0.406752
    107.89%
Trumpalaikės Nova Fox kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.195655
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.195681
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.195842
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.196459
    0.41%
Nova Fox (NFX) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma NFX kaina yra $0.195655. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Nova Fox (NFX) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė NFX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.195681. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Nova Fox (NFX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NFX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.195842. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Nova Fox (NFX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NFX kaina yra $0.196459. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Nova Fox kainų statistika

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

7.59M
7.59M 7.59M

Naujausia NFX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NFX turi 7.59M apyvartą ir $ 1.49M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Nova Fox istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Nova Fox, dabartinė Nova Fox kaina yra 0.195655USD. Apyvartinė Nova Fox (NFX) pasiūla yra 7.59M NFX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,494,880.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    10.23%
    $ 0.018162
    $ 0.19754
    $ 0.173247
  • 7 dienos
    31.39%
    $ 0.061409
    $ 0.196704
    $ 0.088258
  • 30 dienų
    159.62%
    $ 0.312305
    $ 0.196704
    $ 0.088258
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Nova Fox kaina pasikeitė $0.018162, atspindinti 10.23% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Nova Fox buvo prekiaujama aukščiausia $0.196704 ir žemiausia $0.088258. Kainos pokytis buvo 31.39%. Ši naujausia tendencija parodo NFX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Nova Fox įvyko 159.62%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.312305 vertę. Tai rodo, kad NFX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Nova Fox (NFX) kainų prognozės modulis?

Nova Fox Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NFX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Nova Fox ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NFX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Nova Fox kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NFX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NFX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Nova Fox potencialą.

Kodėl NFX kainų prognozė yra svarbi?

NFX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.