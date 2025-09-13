Melon Dog (MELON) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Melon Dog kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MELON augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Melon Dog kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Melon Dog kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Melon Dog Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Melon Dog (MELON) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Melon Dog galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000662 prekybos kainą 2025 m.

Melon Dog (MELON) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Melon Dog galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000695 prekybos kainą 2026 m.

Melon Dog (MELON) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MELON ateities kaina yra $ 0.000729 su 10.25% augimo norma.

Melon Dog (MELON) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MELON ateities kaina yra $ 0.000766 su 15.76% augimo norma.

Melon Dog (MELON) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MELON 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000804, o augimo norma – 21.55%.

Melon Dog (MELON) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MELON 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000844, o augimo norma – 27.63%.

Melon Dog (MELON) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Melon Dog kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001376 prekybos kainą.

Melon Dog (MELON) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Melon Dog kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.002241 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000662
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000695
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000729
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000766
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000804
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000844
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000887
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000931
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000978
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001027
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001078
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001132
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001188
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001248
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001310
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001376
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Melon Dog kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000662
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000662
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000662
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000664
    0.41%
Melon Dog (MELON) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma MELON kaina yra $0.000662. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Melon Dog (MELON) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė MELON, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000662. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Melon Dog (MELON) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MELON, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000662. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Melon Dog (MELON) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MELON kaina yra $0.000664. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Melon Dog kainų statistika

--
----

--

$ 271.59K
$ 271.59K$ 271.59K

407.51M
407.51M 407.51M

--
----

--

Naujausia MELON kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MELON turi 407.51M apyvartą ir $ 271.59K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Melon Dog istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Melon Dog, dabartinė Melon Dog kaina yra 0.000662USD. Apyvartinė Melon Dog (MELON) pasiūla yra 407.51M MELON, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $271,593.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.85%
    $ 0
    $ 0.000666
    $ 0.000627
  • 7 dienos
    10.92%
    $ 0.000072
    $ 0.000665
    $ 0.000582
  • 30 dienų
    14.20%
    $ 0.000094
    $ 0.000665
    $ 0.000582
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Melon Dog kaina pasikeitė $0, atspindinti 3.85% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Melon Dog buvo prekiaujama aukščiausia $0.000665 ir žemiausia $0.000582. Kainos pokytis buvo 10.92%. Ši naujausia tendencija parodo MELON potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Melon Dog įvyko 14.20%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000094 vertę. Tai rodo, kad MELON artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Melon Dog (MELON) kainų prognozės modulis?

Melon Dog Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MELON kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Melon Dog ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MELON būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Melon Dog kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MELON ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MELON pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Melon Dog potencialą.

Kodėl MELON kainų prognozė yra svarbi?

MELON kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MELON dabar?
Pagal jūsų prognozes, MELON pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MELON kainų prognozė?
Remiantis Melon Dog (MELON) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MELON kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MELON 2026 m.?
1 vieneto Melon Dog (MELON) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MELON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MELON kaina 2027 m.?
Melon Dog (MELON) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MELON kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MELON kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Melon Dog (MELON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MELON kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Melon Dog (MELON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MELON 2030 m.?
1 vieneto Melon Dog (MELON) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MELON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MELON kainų prognozė 2040 metams?
Melon Dog (MELON) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MELON kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.