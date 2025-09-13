Hunter Token (HNTR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hunter Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HNTR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Hunter Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Hunter Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Hunter Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hunter Token (HNTR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hunter Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001152 prekybos kainą 2025 m.

Hunter Token (HNTR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hunter Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001209 prekybos kainą 2026 m.

Hunter Token (HNTR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HNTR ateities kaina yra $ 0.001270 su 10.25% augimo norma.

Hunter Token (HNTR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HNTR ateities kaina yra $ 0.001334 su 15.76% augimo norma.

Hunter Token (HNTR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HNTR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001400, o augimo norma – 21.55%.

Hunter Token (HNTR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HNTR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001470, o augimo norma – 27.63%.

Hunter Token (HNTR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hunter Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002395 prekybos kainą.

Hunter Token (HNTR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hunter Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.003902 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001152
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001209
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001270
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001334
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001400
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001470
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001544
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001621
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001702
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001787
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001877
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001970
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002069
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002172
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002281
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002395
    107.89%
Trumpalaikės Hunter Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001152
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001152
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001153
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001157
    0.41%
Hunter Token (HNTR) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma HNTR kaina yra $0.001152. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hunter Token (HNTR) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė HNTR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001152. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hunter Token (HNTR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HNTR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001153. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hunter Token (HNTR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HNTR kaina yra $0.001157. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hunter Token kainų statistika

--
----

--

$ 344.56K
$ 344.56K$ 344.56K

299.00M
299.00M 299.00M

--
----

--

Naujausia HNTR kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, HNTR turi 299.00M apyvartą ir $ 344.56K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Hunter Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hunter Token, dabartinė Hunter Token kaina yra 0.001152USD. Apyvartinė Hunter Token (HNTR) pasiūla yra 299.00M HNTR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $344,555.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.001152
    $ 0.001146
  • 7 dienos
    0.20%
    $ 0.000002
    $ 0.001152
    $ 0.001116
  • 30 dienų
    3.21%
    $ 0.000037
    $ 0.001152
    $ 0.001116
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hunter Token kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hunter Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.001152 ir žemiausia $0.001116. Kainos pokytis buvo 0.20%. Ši naujausia tendencija parodo HNTR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hunter Token įvyko 3.21%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000037 vertę. Tai rodo, kad HNTR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Hunter Token (HNTR) kainų prognozės modulis?

Hunter Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HNTR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hunter Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HNTR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hunter Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HNTR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HNTR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hunter Token potencialą.

Kodėl HNTR kainų prognozė yra svarbi?

HNTR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HNTR dabar?
Pagal jūsų prognozes, HNTR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HNTR kainų prognozė?
Remiantis Hunter Token (HNTR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HNTR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HNTR 2026 m.?
1 vieneto Hunter Token (HNTR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HNTR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HNTR kaina 2027 m.?
Hunter Token (HNTR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HNTR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HNTR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hunter Token (HNTR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HNTR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hunter Token (HNTR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HNTR 2030 m.?
1 vieneto Hunter Token (HNTR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HNTR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HNTR kainų prognozė 2040 metams?
Hunter Token (HNTR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HNTR kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:50:55(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.