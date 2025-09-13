BORED (BORED) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite BORED kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BORED augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte BORED kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

BORED kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
BORED Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

BORED (BORED) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, BORED galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000760 prekybos kainą 2025 m.

BORED (BORED) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, BORED galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000798 prekybos kainą 2026 m.

BORED (BORED) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BORED ateities kaina yra $ 0.000838 su 10.25% augimo norma.

BORED (BORED) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BORED ateities kaina yra $ 0.000880 su 15.76% augimo norma.

BORED (BORED) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BORED 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000924, o augimo norma – 21.55%.

BORED (BORED) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BORED 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000970, o augimo norma – 27.63%.

BORED (BORED) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. BORED kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001580 prekybos kainą.

BORED (BORED) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. BORED kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.002575 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000760
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000798
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000838
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000880
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000924
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000970
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001019
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001070
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001123
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001179
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001238
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001300
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001365
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001433
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001505
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001580
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės BORED kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000760
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000760
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000761
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000763
    0.41%
BORED (BORED) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma BORED kaina yra $0.000760. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

BORED (BORED) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė BORED, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000760. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

BORED (BORED) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BORED, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000761. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

BORED (BORED) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BORED kaina yra $0.000763. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė BORED kainų statistika

--
----

--

$ 760.33K
$ 760.33K$ 760.33K

1.00B
1.00B 1.00B

--
----

--

Naujausia BORED kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, BORED turi 1.00B apyvartą ir $ 760.33K bendrą rinkos kapitalizaciją.

BORED istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje BORED, dabartinė BORED kaina yra 0.000760USD. Apyvartinė BORED (BORED) pasiūla yra 1.00B BORED, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $760,328.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.96%
    $ 0
    $ 0.000789
    $ 0.000749
  • 7 dienos
    3.11%
    $ 0.000023
    $ 0.001006
    $ 0.000720
  • 30 dienų
    -25.83%
    $ -0.000196
    $ 0.001006
    $ 0.000720
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas BORED kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.96% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas BORED buvo prekiaujama aukščiausia $0.001006 ir žemiausia $0.000720. Kainos pokytis buvo 3.11%. Ši naujausia tendencija parodo BORED potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį BORED įvyko -25.83%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000196 vertę. Tai rodo, kad BORED artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia BORED (BORED) kainų prognozės modulis?

BORED Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BORED kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius BORED ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BORED būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti BORED kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BORED ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BORED pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą BORED potencialą.

Kodėl BORED kainų prognozė yra svarbi?

BORED kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BORED dabar?
Pagal jūsų prognozes, BORED pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BORED kainų prognozė?
Remiantis BORED (BORED) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BORED kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BORED 2026 m.?
1 vieneto BORED (BORED) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BORED padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BORED kaina 2027 m.?
BORED (BORED) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BORED kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BORED kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, BORED (BORED) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BORED kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, BORED (BORED) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BORED 2030 m.?
1 vieneto BORED (BORED) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BORED padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BORED kainų prognozė 2040 metams?
BORED (BORED) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BORED kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.