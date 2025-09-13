Alpha Impact (FOLO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Alpha Impact kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FOLO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Alpha Impact kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Alpha Impact kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:20:38(UTC+8)

Alpha Impact Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Alpha Impact (FOLO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Alpha Impact galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003645 prekybos kainą 2025 m.

Alpha Impact (FOLO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Alpha Impact galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003827 prekybos kainą 2026 m.

Alpha Impact (FOLO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FOLO ateities kaina yra $ 0.004018 su 10.25% augimo norma.

Alpha Impact (FOLO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FOLO ateities kaina yra $ 0.004219 su 15.76% augimo norma.

Alpha Impact (FOLO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FOLO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004430, o augimo norma – 21.55%.

Alpha Impact (FOLO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FOLO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004652, o augimo norma – 27.63%.

Alpha Impact (FOLO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Alpha Impact kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.007578 prekybos kainą.

Alpha Impact (FOLO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Alpha Impact kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.012344 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003645
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003827
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004018
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004219
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004430
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004652
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004885
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005129
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.005385
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005655
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005937
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006234
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006546
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006873
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007217
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007578
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Alpha Impact kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.003645
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.003645
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003648
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.003660
    0.41%
Alpha Impact (FOLO) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma FOLO kaina yra $0.003645. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Alpha Impact (FOLO) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė FOLO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003645. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Alpha Impact (FOLO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FOLO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003648. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Alpha Impact (FOLO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FOLO kaina yra $0.003660. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Alpha Impact kainų statistika

--
----

--

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

290.00M
290.00M 290.00M

--
----

--

Naujausia FOLO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FOLO turi 290.00M apyvartą ir $ 1.06M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Alpha Impact istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Alpha Impact, dabartinė Alpha Impact kaina yra 0.003645USD. Apyvartinė Alpha Impact (FOLO) pasiūla yra 290.00M FOLO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,063,516.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.57%
    $ 0
    $ 0.003698
    $ 0.003552
  • 7 dienos
    3.65%
    $ 0.000132
    $ 0.004259
    $ 0.003422
  • 30 dienų
    -13.85%
    $ -0.000505
    $ 0.004259
    $ 0.003422
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Alpha Impact kaina pasikeitė $0, atspindinti 2.57% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Alpha Impact buvo prekiaujama aukščiausia $0.004259 ir žemiausia $0.003422. Kainos pokytis buvo 3.65%. Ši naujausia tendencija parodo FOLO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Alpha Impact įvyko -13.85%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000505 vertę. Tai rodo, kad FOLO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Alpha Impact (FOLO) kainų prognozės modulis?

Alpha Impact Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FOLO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Alpha Impact ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FOLO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Alpha Impact kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FOLO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FOLO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Alpha Impact potencialą.

Kodėl FOLO kainų prognozė yra svarbi?

FOLO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FOLO dabar?
Pagal jūsų prognozes, FOLO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FOLO kainų prognozė?
Remiantis Alpha Impact (FOLO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FOLO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FOLO 2026 m.?
1 vieneto Alpha Impact (FOLO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FOLO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FOLO kaina 2027 m.?
Alpha Impact (FOLO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FOLO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FOLO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Alpha Impact (FOLO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FOLO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Alpha Impact (FOLO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FOLO 2030 m.?
1 vieneto Alpha Impact (FOLO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FOLO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FOLO kainų prognozė 2040 metams?
Alpha Impact (FOLO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FOLO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.