Agent Rogue (ROGUE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Agent Rogue kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ROGUE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Agent Rogue kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Agent Rogue kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 05:13:37(UTC+8)

Agent Rogue Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Agent Rogue (ROGUE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Agent Rogue galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2025 m.

Agent Rogue (ROGUE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Agent Rogue galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2026 m.

Agent Rogue (ROGUE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ROGUE ateities kaina yra $ 0 su 10.25% augimo norma.

Agent Rogue (ROGUE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ROGUE ateities kaina yra $ 0 su 15.76% augimo norma.

Agent Rogue (ROGUE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ROGUE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 21.55%.

Agent Rogue (ROGUE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ROGUE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 27.63%.

Agent Rogue (ROGUE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Agent Rogue kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Agent Rogue (ROGUE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Agent Rogue kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0
    0.00%
  • 2026
    $ 0
    5.00%
  • 2027
    $ 0
    10.25%
  • 2028
    $ 0
    15.76%
  • 2029
    $ 0
    21.55%
  • 2030
    $ 0
    27.63%
  • 2031
    $ 0
    34.01%
  • 2032
    $ 0
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0
    47.75%
  • 2034
    $ 0
    55.13%
  • 2035
    $ 0
    62.89%
  • 2036
    $ 0
    71.03%
  • 2037
    $ 0
    79.59%
  • 2038
    $ 0
    88.56%
  • 2039
    $ 0
    97.99%
  • 2040
    $ 0
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Agent Rogue kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0
    0.41%
Agent Rogue (ROGUE) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma ROGUE kaina yra $0. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Agent Rogue (ROGUE) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė ROGUE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Agent Rogue (ROGUE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ROGUE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Agent Rogue (ROGUE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ROGUE kaina yra $0. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Agent Rogue kainų statistika

--
----

--

$ 67.26K
$ 67.26K$ 67.26K

999.88M
999.88M 999.88M

--
----

--

Naujausia ROGUE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ROGUE turi 999.88M apyvartą ir $ 67.26K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Agent Rogue istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Agent Rogue, dabartinė Agent Rogue kaina yra 0USD. Apyvartinė Agent Rogue (ROGUE) pasiūla yra 999.88M ROGUE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $67,261.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.24%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    13.34%
    $ 0
    $ 0.000068
    $ 0.000057
  • 30 dienų
    6.68%
    $ 0
    $ 0.000068
    $ 0.000057
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Agent Rogue kaina pasikeitė $0, atspindinti 5.24% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Agent Rogue buvo prekiaujama aukščiausia $0.000068 ir žemiausia $0.000057. Kainos pokytis buvo 13.34%. Ši naujausia tendencija parodo ROGUE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Agent Rogue įvyko 6.68%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad ROGUE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Agent Rogue (ROGUE) kainų prognozės modulis?

Agent Rogue Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ROGUE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Agent Rogue ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ROGUE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Agent Rogue kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ROGUE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ROGUE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Agent Rogue potencialą.

Kodėl ROGUE kainų prognozė yra svarbi?

ROGUE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ROGUE dabar?
Pagal jūsų prognozes, ROGUE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ROGUE kainų prognozė?
Remiantis Agent Rogue (ROGUE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ROGUE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ROGUE 2026 m.?
1 vieneto Agent Rogue (ROGUE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ROGUE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ROGUE kaina 2027 m.?
Agent Rogue (ROGUE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ROGUE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ROGUE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Agent Rogue (ROGUE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ROGUE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Agent Rogue (ROGUE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ROGUE 2030 m.?
1 vieneto Agent Rogue (ROGUE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ROGUE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ROGUE kainų prognozė 2040 metams?
Agent Rogue (ROGUE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ROGUE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.