Zeus Network (ZEUS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Zeus Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ZEUS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Zeus Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Zeus Network kainos prognozė
$0.1518
$0.1518$0.1518
+11.69%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:41:41(UTC+8)

Zeus Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Zeus Network (ZEUS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Zeus Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.1518 prekybos kainą 2025 m.

Zeus Network (ZEUS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Zeus Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.15939 prekybos kainą 2026 m.

Zeus Network (ZEUS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ZEUS ateities kaina yra $ 0.167359 su 10.25% augimo norma.

Zeus Network (ZEUS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ZEUS ateities kaina yra $ 0.175727 su 15.76% augimo norma.

Zeus Network (ZEUS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ZEUS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.184513, o augimo norma – 21.55%.

Zeus Network (ZEUS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ZEUS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.193739, o augimo norma – 27.63%.

Zeus Network (ZEUS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Zeus Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.315581 prekybos kainą.

Zeus Network (ZEUS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Zeus Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.514048 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.1518
    0.00%
  • 2026
    $ 0.15939
    5.00%
  • 2027
    $ 0.167359
    10.25%
  • 2028
    $ 0.175727
    15.76%
  • 2029
    $ 0.184513
    21.55%
  • 2030
    $ 0.193739
    27.63%
  • 2031
    $ 0.203426
    34.01%
  • 2032
    $ 0.213597
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.224277
    47.75%
  • 2034
    $ 0.235491
    55.13%
  • 2035
    $ 0.247266
    62.89%
  • 2036
    $ 0.259629
    71.03%
  • 2037
    $ 0.272610
    79.59%
  • 2038
    $ 0.286241
    88.56%
  • 2039
    $ 0.300553
    97.99%
  • 2040
    $ 0.315581
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Zeus Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.1518
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.151820
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.151945
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.152423
    0.41%
Zeus Network (ZEUS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ZEUS kaina yra $0.1518. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Zeus Network (ZEUS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ZEUS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.151820. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Zeus Network (ZEUS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ZEUS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.151945. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Zeus Network (ZEUS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ZEUS kaina yra $0.152423. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Zeus Network kainų statistika

$ 0.1518
$ 0.1518$ 0.1518

+11.69%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 364.83K
$ 364.83K$ 364.83K

--

Naujausia ZEUS kaina yra $ 0.1518. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +11.69%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 364.83K.
Be to, ZEUS turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Zeus Network (ZEUS)

Bandote įsigyti ZEUS? Dabar galite ZEUS įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Zeus Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ZEUS dabar

Zeus Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Zeus Network, dabartinė Zeus Network kaina yra 0.1518USD. Apyvartinė Zeus Network (ZEUS) pasiūla yra 0.00 ZEUS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.11%
    $ 0.014600
    $ 0.1651
    $ 0.1349
  • 7 dienos
    0.14%
    $ 0.018100
    $ 0.1651
    $ 0.1245
  • 30 dienų
    0.08%
    $ 0.011000
    $ 0.1651
    $ 0.1018
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Zeus Network kaina pasikeitė $0.014600, atspindinti 0.11% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Zeus Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.1651 ir žemiausia $0.1245. Kainos pokytis buvo 0.14%. Ši naujausia tendencija parodo ZEUS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Zeus Network įvyko 0.08%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.011000 vertę. Tai rodo, kad ZEUS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Zeus Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ZEUS kainų istoriją

Kaip veikia Zeus Network (ZEUS) kainų prognozės modulis?

Zeus Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ZEUS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Zeus Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ZEUS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Zeus Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ZEUS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ZEUS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Zeus Network potencialą.

Kodėl ZEUS kainų prognozė yra svarbi?

ZEUS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ZEUS dabar?
Pagal jūsų prognozes, ZEUS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ZEUS kainų prognozė?
Remiantis Zeus Network (ZEUS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ZEUS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ZEUS 2026 m.?
1 vieneto Zeus Network (ZEUS) kaina šiandien yra $0.1518. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ZEUS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ZEUS kaina 2027 m.?
Zeus Network (ZEUS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ZEUS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ZEUS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Zeus Network (ZEUS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ZEUS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Zeus Network (ZEUS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ZEUS 2030 m.?
1 vieneto Zeus Network (ZEUS) kaina šiandien yra $0.1518. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ZEUS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ZEUS kainų prognozė 2040 metams?
Zeus Network (ZEUS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ZEUS kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:41:41(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.