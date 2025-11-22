XPIN Network (XPIN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite XPIN Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek XPIN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte XPIN Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

XPIN Network kainos prognozė
$0.0019462
-27.06%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:52:24(UTC+8)

XPIN Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

XPIN Network (XPIN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, XPIN Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001946 prekybos kainą 2025 m.

XPIN Network (XPIN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, XPIN Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002043 prekybos kainą 2026 m.

XPIN Network (XPIN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. XPIN ateities kaina yra $ 0.002145 su 10.25% augimo norma.

XPIN Network (XPIN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. XPIN ateities kaina yra $ 0.002252 su 15.76% augimo norma.

XPIN Network (XPIN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, XPIN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002365, o augimo norma – 21.55%.

XPIN Network (XPIN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, XPIN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002483, o augimo norma – 27.63%.

XPIN Network (XPIN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. XPIN Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004046 prekybos kainą.

XPIN Network (XPIN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. XPIN Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006590 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001946
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002043
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002145
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002252
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002365
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002483
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002608
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002738
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002875
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003019
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003170
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003328
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003495
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003669
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003853
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004046
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės XPIN Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.001946
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.001946
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001948
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.001954
    0.41%
XPIN Network (XPIN) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma XPIN kaina yra $0.001946. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

XPIN Network (XPIN) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė XPIN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001946. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

XPIN Network (XPIN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė XPIN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001948. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

XPIN Network (XPIN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma XPIN kaina yra $0.001954. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė XPIN Network kainų statistika

$ 0.0019462
-27.06%

$ 34.25M
$ 34.25M$ 34.25M

17.56B
17.56B 17.56B

$ 272.31K
$ 272.31K$ 272.31K

--

Naujausia XPIN kaina yra $ 0.0019462. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -27.06%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 272.31K.
Be to, XPIN turi 17.56B apyvartą ir $ 34.25M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti XPIN Network (XPIN)

Bandote įsigyti XPIN? Dabar galite XPIN įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti XPIN Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti XPIN dabar

XPIN Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje XPIN Network, dabartinė XPIN Network kaina yra 0.001950USD. Apyvartinė XPIN Network (XPIN) pasiūla yra 0.00 XPIN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $34.25M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.28%
    $ -0.000767
    $ 0.002718
    $ 0.001872
  • 7 dienos
    -0.36%
    $ -0.001123
    $ 0.00359
    $ 0.001872
  • 30 dienų
    -0.79%
    $ -0.007489
    $ 0.010408
    $ 0.001872
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas XPIN Network kaina pasikeitė $-0.000767, atspindinti -0.28% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas XPIN Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.00359 ir žemiausia $0.001872. Kainos pokytis buvo -0.36%. Ši naujausia tendencija parodo XPIN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį XPIN Network įvyko -0.79%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.007489 vertę. Tai rodo, kad XPIN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą XPIN Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą XPIN kainų istoriją

Kaip veikia XPIN Network (XPIN) kainų prognozės modulis?

XPIN Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas XPIN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius XPIN Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą XPIN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti XPIN Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja XPIN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina XPIN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą XPIN Network potencialą.

Kodėl XPIN kainų prognozė yra svarbi?

XPIN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į XPIN dabar?
Pagal jūsų prognozes, XPIN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio XPIN kainų prognozė?
Remiantis XPIN Network (XPIN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama XPIN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 XPIN 2026 m.?
1 vieneto XPIN Network (XPIN) kaina šiandien yra $0.001946. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, XPIN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama XPIN kaina 2027 m.?
XPIN Network (XPIN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 XPIN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė XPIN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, XPIN Network (XPIN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė XPIN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, XPIN Network (XPIN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 XPIN 2030 m.?
1 vieneto XPIN Network (XPIN) kaina šiandien yra $0.001946. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, XPIN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia XPIN kainų prognozė 2040 metams?
XPIN Network (XPIN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 XPIN kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.