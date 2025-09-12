World of Dypians (WOD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite World of Dypians kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WOD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte World of Dypians kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

World of Dypians kainos prognozė
$0.06859
+6.42%
USD
Faktinis
Prognozė
World of Dypians Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

World of Dypians (WOD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, World of Dypians galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.06859 prekybos kainą 2025 m.

World of Dypians (WOD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, World of Dypians galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.072019 prekybos kainą 2026 m.

World of Dypians (WOD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WOD ateities kaina yra $ 0.075620 su 10.25% augimo norma.

World of Dypians (WOD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WOD ateities kaina yra $ 0.079401 su 15.76% augimo norma.

World of Dypians (WOD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WOD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.083371, o augimo norma – 21.55%.

World of Dypians (WOD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WOD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.087540, o augimo norma – 27.63%.

World of Dypians (WOD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. World of Dypians kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.142593 prekybos kainą.

World of Dypians (WOD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. World of Dypians kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.232270 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.06859
    0.00%
  • 2026
    $ 0.072019
    5.00%
  • 2027
    $ 0.075620
    10.25%
  • 2028
    $ 0.079401
    15.76%
  • 2029
    $ 0.083371
    21.55%
  • 2030
    $ 0.087540
    27.63%
  • 2031
    $ 0.091917
    34.01%
  • 2032
    $ 0.096513
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.101338
    47.75%
  • 2034
    $ 0.106405
    55.13%
  • 2035
    $ 0.111725
    62.89%
  • 2036
    $ 0.117312
    71.03%
  • 2037
    $ 0.123177
    79.59%
  • 2038
    $ 0.129336
    88.56%
  • 2039
    $ 0.135803
    97.99%
  • 2040
    $ 0.142593
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės World of Dypians kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.06859
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.068599
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.068655
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.068871
    0.41%
World of Dypians (WOD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WOD kaina yra $0.06859. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

World of Dypians (WOD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WOD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.068599. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

World of Dypians (WOD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WOD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.068655. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

World of Dypians (WOD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WOD kaina yra $0.068871. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė World of Dypians kainų statistika

$ 0.06859
$ 19.10M

+6.42%

$ 19.10M
279.18M

279.18M
$ 435.33K

$ 435.33K
$ 435.33K$ 435.33K

--

Naujausia WOD kaina yra $ 0.06859. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +6.42%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 435.33K.
Be to, WOD turi 279.18M apyvartą ir $ 19.10M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti World of Dypians (WOD)

Bandote įsigyti WOD? Dabar galite WOD įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti World of Dypians ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti WOD dabar

World of Dypians istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje World of Dypians, dabartinė World of Dypians kaina yra 0.06842USD. Apyvartinė World of Dypians (WOD) pasiūla yra 0.00 WOD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $19.10M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.08%
    $ 0.005219
    $ 0.07407
    $ 0.06277
  • 7 dienos
    0.06%
    $ 0.003929
    $ 0.07407
    $ 0.06261
  • 30 dienų
    0.15%
    $ 0.008929
    $ 0.07407
    $ 0.05258
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas World of Dypians kaina pasikeitė $0.005219, atspindinti 0.08% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas World of Dypians buvo prekiaujama aukščiausia $0.07407 ir žemiausia $0.06261. Kainos pokytis buvo 0.06%. Ši naujausia tendencija parodo WOD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį World of Dypians įvyko 0.15%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.008929 vertę. Tai rodo, kad WOD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą World of Dypians kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą WOD kainų istoriją

Kaip veikia World of Dypians (WOD) kainų prognozės modulis?

World of Dypians Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WOD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius World of Dypians ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WOD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti World of Dypians kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WOD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WOD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą World of Dypians potencialą.

Kodėl WOD kainų prognozė yra svarbi?

WOD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WOD dabar?
Pagal jūsų prognozes, WOD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WOD kainų prognozė?
Remiantis World of Dypians (WOD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WOD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WOD 2026 m.?
1 vieneto World of Dypians (WOD) kaina šiandien yra $0.06859. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WOD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WOD kaina 2027 m.?
World of Dypians (WOD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WOD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WOD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, World of Dypians (WOD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WOD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, World of Dypians (WOD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WOD 2030 m.?
1 vieneto World of Dypians (WOD) kaina šiandien yra $0.06859. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WOD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WOD kainų prognozė 2040 metams?
World of Dypians (WOD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WOD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.