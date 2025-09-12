Sweat Economy (SWEAT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Sweat Economy kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SWEAT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Sweat Economy kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Sweat Economy kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:21:42(UTC+8)

Sweat Economy Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Sweat Economy (SWEAT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Sweat Economy galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002304 prekybos kainą 2025 m.

Sweat Economy (SWEAT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Sweat Economy galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002419 prekybos kainą 2026 m.

Sweat Economy (SWEAT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SWEAT ateities kaina yra $ 0.002540 su 10.25% augimo norma.

Sweat Economy (SWEAT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SWEAT ateities kaina yra $ 0.002667 su 15.76% augimo norma.

Sweat Economy (SWEAT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SWEAT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002800, o augimo norma – 21.55%.

Sweat Economy (SWEAT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SWEAT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002940, o augimo norma – 27.63%.

Sweat Economy (SWEAT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Sweat Economy kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004789 prekybos kainą.

Sweat Economy (SWEAT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Sweat Economy kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.007802 prekybos kainą.

Trumpalaikės Sweat Economy kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.002304
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.002304
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002306
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002313
    0.41%
Sweat Economy (SWEAT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SWEAT kaina yra $0.002304. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Sweat Economy (SWEAT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SWEAT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002304. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Sweat Economy (SWEAT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SWEAT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002306. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Sweat Economy (SWEAT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SWEAT kaina yra $0.002313. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Sweat Economy kainų statistika

$ 0.002304
$ 0.002304$ 0.002304

-0.47%

$ 16.42M
$ 16.42M$ 16.42M

7.14B
7.14B 7.14B

$ 429.16K
$ 429.16K$ 429.16K

--

Naujausia SWEAT kaina yra $ 0.002304. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.47%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 429.16K.
Be to, SWEAT turi 7.14B apyvartą ir $ 16.42M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Sweat Economy (SWEAT)

Bandote įsigyti SWEAT? Dabar galite SWEAT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Sweat Economy ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SWEAT dabar

Sweat Economy istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Sweat Economy, dabartinė Sweat Economy kaina yra 0.002301USD. Apyvartinė Sweat Economy (SWEAT) pasiūla yra 0.00 SWEAT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $16.42M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.07%
    $ 0.000149
    $ 0.002484
    $ 0.002124
  • 7 dienos
    0.09%
    $ 0.000190
    $ 0.002484
    $ 0.002067
  • 30 dienų
    -0.10%
    $ -0.000262
    $ 0.002678
    $ 0.001988
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Sweat Economy kaina pasikeitė $0.000149, atspindinti 0.07% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Sweat Economy buvo prekiaujama aukščiausia $0.002484 ir žemiausia $0.002067. Kainos pokytis buvo 0.09%. Ši naujausia tendencija parodo SWEAT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Sweat Economy įvyko -0.10%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000262 vertę. Tai rodo, kad SWEAT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Sweat Economy kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SWEAT kainų istoriją

Kaip veikia Sweat Economy (SWEAT) kainų prognozės modulis?

Sweat Economy Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SWEAT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Sweat Economy ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SWEAT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Sweat Economy kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SWEAT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SWEAT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Sweat Economy potencialą.

Kodėl SWEAT kainų prognozė yra svarbi?

SWEAT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SWEAT dabar?
Pagal jūsų prognozes, SWEAT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SWEAT kainų prognozė?
Remiantis Sweat Economy (SWEAT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SWEAT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SWEAT 2026 m.?
1 vieneto Sweat Economy (SWEAT) kaina šiandien yra $0.002304. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SWEAT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SWEAT kaina 2027 m.?
Sweat Economy (SWEAT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SWEAT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SWEAT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Sweat Economy (SWEAT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SWEAT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Sweat Economy (SWEAT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SWEAT 2030 m.?
1 vieneto Sweat Economy (SWEAT) kaina šiandien yra $0.002304. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SWEAT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SWEAT kainų prognozė 2040 metams?
Sweat Economy (SWEAT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SWEAT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:21:42(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.