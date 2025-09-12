Sardis Network (SRDS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Sardis Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SRDS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Sardis Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Sardis Network kainos prognozė
$0.02843
$0.02843$0.02843
+1.71%
USD
Faktinis
Prognozė
Sardis Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Sardis Network (SRDS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Sardis Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.02843 prekybos kainą 2025 m.

Sardis Network (SRDS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Sardis Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.029851 prekybos kainą 2026 m.

Sardis Network (SRDS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SRDS ateities kaina yra $ 0.031344 su 10.25% augimo norma.

Sardis Network (SRDS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SRDS ateities kaina yra $ 0.032911 su 15.76% augimo norma.

Sardis Network (SRDS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SRDS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.034556, o augimo norma – 21.55%.

Sardis Network (SRDS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SRDS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.036284, o augimo norma – 27.63%.

Sardis Network (SRDS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Sardis Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.059103 prekybos kainą.

Sardis Network (SRDS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Sardis Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.096274 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.02843
    0.00%
  • 2026
    $ 0.029851
    5.00%
  • 2027
    $ 0.031344
    10.25%
  • 2028
    $ 0.032911
    15.76%
  • 2029
    $ 0.034556
    21.55%
  • 2030
    $ 0.036284
    27.63%
  • 2031
    $ 0.038098
    34.01%
  • 2032
    $ 0.040003
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.042004
    47.75%
  • 2034
    $ 0.044104
    55.13%
  • 2035
    $ 0.046309
    62.89%
  • 2036
    $ 0.048624
    71.03%
  • 2037
    $ 0.051056
    79.59%
  • 2038
    $ 0.053609
    88.56%
  • 2039
    $ 0.056289
    97.99%
  • 2040
    $ 0.059103
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Sardis Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.02843
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.028433
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.028457
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.028546
    0.41%
Sardis Network (SRDS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SRDS kaina yra $0.02843. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Sardis Network (SRDS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SRDS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.028433. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Sardis Network (SRDS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SRDS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.028457. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Sardis Network (SRDS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SRDS kaina yra $0.028546. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Naujausia SRDS kaina yra $ 0.02843. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.71%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 54.57K.
Be to, SRDS turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Sardis Network (SRDS)

Bandote įsigyti SRDS? Dabar galite SRDS įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Sardis Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SRDS dabar

Sardis Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Sardis Network, dabartinė Sardis Network kaina yra 0.02842USD. Apyvartinė Sardis Network (SRDS) pasiūla yra 0.00 SRDS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.000480
    $ 0.0286
    $ 0.02741
  • 7 dienos
    -0.06%
    $ -0.001870
    $ 0.0344
    $ 0.02741
  • 30 dienų
    -0.20%
    $ -0.007289
    $ 0.045
    $ 0.02496
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Sardis Network kaina pasikeitė $0.000480, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Sardis Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.0344 ir žemiausia $0.02741. Kainos pokytis buvo -0.06%. Ši naujausia tendencija parodo SRDS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Sardis Network įvyko -0.20%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.007289 vertę. Tai rodo, kad SRDS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Sardis Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SRDS kainų istoriją

Kaip veikia Sardis Network (SRDS) kainų prognozės modulis?

Sardis Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SRDS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Sardis Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SRDS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Sardis Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SRDS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SRDS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Sardis Network potencialą.

Kodėl SRDS kainų prognozė yra svarbi?

SRDS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SRDS dabar?
Pagal jūsų prognozes, SRDS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SRDS kainų prognozė?
Remiantis Sardis Network (SRDS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SRDS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SRDS 2026 m.?
1 vieneto Sardis Network (SRDS) kaina šiandien yra $0.02843. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SRDS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SRDS kaina 2027 m.?
Sardis Network (SRDS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SRDS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SRDS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Sardis Network (SRDS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SRDS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Sardis Network (SRDS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SRDS 2030 m.?
1 vieneto Sardis Network (SRDS) kaina šiandien yra $0.02843. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SRDS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SRDS kainų prognozė 2040 metams?
Sardis Network (SRDS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SRDS kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.