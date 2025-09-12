Sonic SVM (SONIC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Sonic SVM kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SONIC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Sonic SVM kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Sonic SVM kainos prognozė
$0.2209
$0.2209$0.2209
+2.76%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:00:39(UTC+8)

Sonic SVM Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Sonic SVM (SONIC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Sonic SVM galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.2209 prekybos kainą 2025 m.

Sonic SVM (SONIC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Sonic SVM galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.231945 prekybos kainą 2026 m.

Sonic SVM (SONIC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SONIC ateities kaina yra $ 0.243542 su 10.25% augimo norma.

Sonic SVM (SONIC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SONIC ateities kaina yra $ 0.255719 su 15.76% augimo norma.

Sonic SVM (SONIC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SONIC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.268505, o augimo norma – 21.55%.

Sonic SVM (SONIC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SONIC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.281930, o augimo norma – 27.63%.

Sonic SVM (SONIC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Sonic SVM kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.459235 prekybos kainą.

Sonic SVM (SONIC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Sonic SVM kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.748045 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.2209
    0.00%
  • 2026
    $ 0.231945
    5.00%
  • 2027
    $ 0.243542
    10.25%
  • 2028
    $ 0.255719
    15.76%
  • 2029
    $ 0.268505
    21.55%
  • 2030
    $ 0.281930
    27.63%
  • 2031
    $ 0.296027
    34.01%
  • 2032
    $ 0.310828
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.326369
    47.75%
  • 2034
    $ 0.342688
    55.13%
  • 2035
    $ 0.359822
    62.89%
  • 2036
    $ 0.377813
    71.03%
  • 2037
    $ 0.396704
    79.59%
  • 2038
    $ 0.416539
    88.56%
  • 2039
    $ 0.437366
    97.99%
  • 2040
    $ 0.459235
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Sonic SVM kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.2209
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.220930
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.221111
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.221807
    0.41%
Sonic SVM (SONIC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SONIC kaina yra $0.2209. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Sonic SVM (SONIC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SONIC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.220930. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Sonic SVM (SONIC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SONIC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.221111. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Sonic SVM (SONIC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SONIC kaina yra $0.221807. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Sonic SVM kainų statistika

$ 0.2209
$ 0.2209$ 0.2209

+2.76%

$ 84.48M
$ 84.48M$ 84.48M

382.27M
382.27M 382.27M

$ 937.17K
$ 937.17K$ 937.17K

--

Naujausia SONIC kaina yra $ 0.2209. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.76%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 937.17K.
Be to, SONIC turi 382.27M apyvartą ir $ 84.48M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Sonic SVM (SONIC)

Bandote įsigyti SONIC? Dabar galite SONIC įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Sonic SVM ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SONIC dabar

Sonic SVM istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Sonic SVM, dabartinė Sonic SVM kaina yra 0.22099USD. Apyvartinė Sonic SVM (SONIC) pasiūla yra 0.00 SONIC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $84.48M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.001200
    $ 0.2393
    $ 0.21437
  • 7 dienos
    0.14%
    $ 0.027840
    $ 0.2393
    $ 0.18995
  • 30 dienų
    0.01%
    $ 0.002670
    $ 0.2393
    $ 0.18651
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Sonic SVM kaina pasikeitė $-0.001200, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Sonic SVM buvo prekiaujama aukščiausia $0.2393 ir žemiausia $0.18995. Kainos pokytis buvo 0.14%. Ši naujausia tendencija parodo SONIC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Sonic SVM įvyko 0.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.002670 vertę. Tai rodo, kad SONIC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Sonic SVM kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SONIC kainų istoriją

Kaip veikia Sonic SVM (SONIC) kainų prognozės modulis?

Sonic SVM Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SONIC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Sonic SVM ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SONIC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Sonic SVM kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SONIC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SONIC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Sonic SVM potencialą.

Kodėl SONIC kainų prognozė yra svarbi?

SONIC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SONIC dabar?
Pagal jūsų prognozes, SONIC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SONIC kainų prognozė?
Remiantis Sonic SVM (SONIC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SONIC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SONIC 2026 m.?
1 vieneto Sonic SVM (SONIC) kaina šiandien yra $0.2209. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SONIC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SONIC kaina 2027 m.?
Sonic SVM (SONIC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SONIC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SONIC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Sonic SVM (SONIC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SONIC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Sonic SVM (SONIC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SONIC 2030 m.?
1 vieneto Sonic SVM (SONIC) kaina šiandien yra $0.2209. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SONIC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SONIC kainų prognozė 2040 metams?
Sonic SVM (SONIC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SONIC kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:00:39(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.