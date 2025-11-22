Rizenet Token (RIZE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Rizenet Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RIZE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Rizenet Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Rizenet Token kainos prognozė
$0.01105
$0.01105$0.01105
+17.80%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:47:24(UTC+8)

Rizenet Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Rizenet Token (RIZE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Rizenet Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01105 prekybos kainą 2025 m.

Rizenet Token (RIZE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Rizenet Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.011602 prekybos kainą 2026 m.

Rizenet Token (RIZE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RIZE ateities kaina yra $ 0.012182 su 10.25% augimo norma.

Rizenet Token (RIZE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RIZE ateities kaina yra $ 0.012791 su 15.76% augimo norma.

Rizenet Token (RIZE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RIZE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.013431, o augimo norma – 21.55%.

Rizenet Token (RIZE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RIZE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.014102, o augimo norma – 27.63%.

Rizenet Token (RIZE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Rizenet Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.022972 prekybos kainą.

Rizenet Token (RIZE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Rizenet Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.037419 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.01105
    0.00%
  • 2026
    $ 0.011602
    5.00%
  • 2027
    $ 0.012182
    10.25%
  • 2028
    $ 0.012791
    15.76%
  • 2029
    $ 0.013431
    21.55%
  • 2030
    $ 0.014102
    27.63%
  • 2031
    $ 0.014808
    34.01%
  • 2032
    $ 0.015548
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.016325
    47.75%
  • 2034
    $ 0.017142
    55.13%
  • 2035
    $ 0.017999
    62.89%
  • 2036
    $ 0.018899
    71.03%
  • 2037
    $ 0.019844
    79.59%
  • 2038
    $ 0.020836
    88.56%
  • 2039
    $ 0.021878
    97.99%
  • 2040
    $ 0.022972
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Rizenet Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.01105
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.011051
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.011060
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.011095
    0.41%
Rizenet Token (RIZE) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma RIZE kaina yra $0.01105. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Rizenet Token (RIZE) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė RIZE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.011051. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Rizenet Token (RIZE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RIZE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.011060. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Rizenet Token (RIZE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RIZE kaina yra $0.011095. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Rizenet Token kainų statistika

$ 0.01105
$ 0.01105$ 0.01105

+17.80%

$ 10.73M
$ 10.73M$ 10.73M

970.88M
970.88M 970.88M

$ 59.34K
$ 59.34K$ 59.34K

--

Naujausia RIZE kaina yra $ 0.01105. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +17.80%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 59.34K.
Be to, RIZE turi 970.88M apyvartą ir $ 10.73M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Rizenet Token (RIZE)

Bandote įsigyti RIZE? Dabar galite RIZE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Rizenet Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti RIZE dabar

Rizenet Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Rizenet Token, dabartinė Rizenet Token kaina yra 0.01105USD. Apyvartinė Rizenet Token (RIZE) pasiūla yra 0.00 RIZE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $10.73M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.18%
    $ 0.001720
    $ 0.01119
    $ 0.00932
  • 7 dienos
    0.10%
    $ 0.00098
    $ 0.01262
    $ 0.00932
  • 30 dienų
    -0.04%
    $ -0.000559
    $ 0.01883
    $ 0.00932
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Rizenet Token kaina pasikeitė $0.001720, atspindinti 0.18% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Rizenet Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.01262 ir žemiausia $0.00932. Kainos pokytis buvo 0.10%. Ši naujausia tendencija parodo RIZE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Rizenet Token įvyko -0.04%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000559 vertę. Tai rodo, kad RIZE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Rizenet Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą RIZE kainų istoriją

Kaip veikia Rizenet Token (RIZE) kainų prognozės modulis?

Rizenet Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RIZE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Rizenet Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RIZE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Rizenet Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RIZE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RIZE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Rizenet Token potencialą.

Kodėl RIZE kainų prognozė yra svarbi?

RIZE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RIZE dabar?
Pagal jūsų prognozes, RIZE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RIZE kainų prognozė?
Remiantis Rizenet Token (RIZE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RIZE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RIZE 2026 m.?
1 vieneto Rizenet Token (RIZE) kaina šiandien yra $0.01105. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RIZE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RIZE kaina 2027 m.?
Rizenet Token (RIZE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RIZE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RIZE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Rizenet Token (RIZE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RIZE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Rizenet Token (RIZE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RIZE 2030 m.?
1 vieneto Rizenet Token (RIZE) kaina šiandien yra $0.01105. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RIZE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RIZE kainų prognozė 2040 metams?
Rizenet Token (RIZE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RIZE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:47:24(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.