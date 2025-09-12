REI Network (REI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite REI Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek REI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte REI Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

REI Network kainos prognozė
$0.01779
$0.01779$0.01779
+3.61%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:50:19(UTC+8)

REI Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

REI Network (REI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, REI Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01779 prekybos kainą 2025 m.

REI Network (REI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, REI Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.018679 prekybos kainą 2026 m.

REI Network (REI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. REI ateities kaina yra $ 0.019613 su 10.25% augimo norma.

REI Network (REI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. REI ateities kaina yra $ 0.020594 su 15.76% augimo norma.

REI Network (REI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, REI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.021623, o augimo norma – 21.55%.

REI Network (REI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, REI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.022705, o augimo norma – 27.63%.

REI Network (REI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. REI Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.036984 prekybos kainą.

REI Network (REI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. REI Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.060243 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.01779
    0.00%
  • 2026
    $ 0.018679
    5.00%
  • 2027
    $ 0.019613
    10.25%
  • 2028
    $ 0.020594
    15.76%
  • 2029
    $ 0.021623
    21.55%
  • 2030
    $ 0.022705
    27.63%
  • 2031
    $ 0.023840
    34.01%
  • 2032
    $ 0.025032
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.026283
    47.75%
  • 2034
    $ 0.027598
    55.13%
  • 2035
    $ 0.028978
    62.89%
  • 2036
    $ 0.030426
    71.03%
  • 2037
    $ 0.031948
    79.59%
  • 2038
    $ 0.033545
    88.56%
  • 2039
    $ 0.035222
    97.99%
  • 2040
    $ 0.036984
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės REI Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.01779
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.017792
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.017807
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.017863
    0.41%
REI Network (REI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma REI kaina yra $0.01779. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

REI Network (REI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė REI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.017792. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

REI Network (REI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė REI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.017807. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

REI Network (REI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma REI kaina yra $0.017863. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė REI Network kainų statistika

$ 0.01779
$ 0.01779$ 0.01779

+3.61%

$ 16.90M
$ 16.90M$ 16.90M

950.00M
950.00M 950.00M

$ 420.85K
$ 420.85K$ 420.85K

--

Naujausia REI kaina yra $ 0.01779. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.61%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 420.85K.
Be to, REI turi 950.00M apyvartą ir $ 16.90M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti REI Network (REI)

Bandote įsigyti REI? Dabar galite REI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti REI Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti REI dabar

REI Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje REI Network, dabartinė REI Network kaina yra 0.01779USD. Apyvartinė REI Network (REI) pasiūla yra 0.00 REI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $16.90M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.000539
    $ 0.0179
    $ 0.0171
  • 7 dienos
    0.09%
    $ 0.001459
    $ 0.01812
    $ 0.0159
  • 30 dienų
    -0.07%
    $ -0.001430
    $ 0.01986
    $ 0.01562
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas REI Network kaina pasikeitė $0.000539, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas REI Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.01812 ir žemiausia $0.0159. Kainos pokytis buvo 0.09%. Ši naujausia tendencija parodo REI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį REI Network įvyko -0.07%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001430 vertę. Tai rodo, kad REI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą REI Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą REI kainų istoriją

Kaip veikia REI Network (REI) kainų prognozės modulis?

REI Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas REI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius REI Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą REI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti REI Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja REI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina REI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą REI Network potencialą.

Kodėl REI kainų prognozė yra svarbi?

REI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į REI dabar?
Pagal jūsų prognozes, REI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio REI kainų prognozė?
Remiantis REI Network (REI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama REI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 REI 2026 m.?
1 vieneto REI Network (REI) kaina šiandien yra $0.01779. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, REI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama REI kaina 2027 m.?
REI Network (REI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 REI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė REI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, REI Network (REI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė REI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, REI Network (REI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 REI 2030 m.?
1 vieneto REI Network (REI) kaina šiandien yra $0.01779. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, REI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia REI kainų prognozė 2040 metams?
REI Network (REI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 REI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.