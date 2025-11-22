PUBLIC (PUBLIC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite PUBLIC kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PUBLIC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte PUBLIC kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

PUBLIC kainos prognozė
$0.02561
-1.68%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:45:32(UTC+8)

PUBLIC Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

PUBLIC (PUBLIC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, PUBLIC galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.02561 prekybos kainą 2025 m.

PUBLIC (PUBLIC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, PUBLIC galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.026890 prekybos kainą 2026 m.

PUBLIC (PUBLIC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PUBLIC ateities kaina yra $ 0.028235 su 10.25% augimo norma.

PUBLIC (PUBLIC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PUBLIC ateities kaina yra $ 0.029646 su 15.76% augimo norma.

PUBLIC (PUBLIC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PUBLIC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.031129, o augimo norma – 21.55%.

PUBLIC (PUBLIC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PUBLIC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.032685, o augimo norma – 27.63%.

PUBLIC (PUBLIC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. PUBLIC kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.053241 prekybos kainą.

PUBLIC (PUBLIC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. PUBLIC kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.086724 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.02561
    0.00%
  • 2026
    $ 0.026890
    5.00%
  • 2027
    $ 0.028235
    10.25%
  • 2028
    $ 0.029646
    15.76%
  • 2029
    $ 0.031129
    21.55%
  • 2030
    $ 0.032685
    27.63%
  • 2031
    $ 0.034319
    34.01%
  • 2032
    $ 0.036035
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.037837
    47.75%
  • 2034
    $ 0.039729
    55.13%
  • 2035
    $ 0.041715
    62.89%
  • 2036
    $ 0.043801
    71.03%
  • 2037
    $ 0.045991
    79.59%
  • 2038
    $ 0.048291
    88.56%
  • 2039
    $ 0.050706
    97.99%
  • 2040
    $ 0.053241
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės PUBLIC kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.02561
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.025613
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.025634
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.025715
    0.41%
PUBLIC (PUBLIC) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma PUBLIC kaina yra $0.02561. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

PUBLIC (PUBLIC) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė PUBLIC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.025613. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

PUBLIC (PUBLIC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PUBLIC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.025634. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

PUBLIC (PUBLIC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PUBLIC kaina yra $0.025715. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė PUBLIC kainų statistika

$ 0.02561
-1.68%

--
----

--
----

$ 57.30K
--

Naujausia PUBLIC kaina yra $ 0.02561. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.68%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 57.30K.
Be to, PUBLIC turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

PUBLIC istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje PUBLIC, dabartinė PUBLIC kaina yra 0.02561USD. Apyvartinė PUBLIC (PUBLIC) pasiūla yra 0.00 PUBLIC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.02%
    $ -0.000539
    $ 0.02632
    $ 0.0254
  • 7 dienos
    -0.25%
    $ -0.008689
    $ 0.03436
    $ 0.0254
  • 30 dienų
    -0.18%
    $ -0.005990
    $ 0.03601
    $ 0.0254
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas PUBLIC kaina pasikeitė $-0.000539, atspindinti -0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas PUBLIC buvo prekiaujama aukščiausia $0.03436 ir žemiausia $0.0254. Kainos pokytis buvo -0.25%. Ši naujausia tendencija parodo PUBLIC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį PUBLIC įvyko -0.18%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.005990 vertę. Tai rodo, kad PUBLIC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą PUBLIC kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PUBLIC kainų istoriją

Kaip veikia PUBLIC (PUBLIC) kainų prognozės modulis?

PUBLIC Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PUBLIC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius PUBLIC ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PUBLIC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti PUBLIC kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PUBLIC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PUBLIC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą PUBLIC potencialą.

Kodėl PUBLIC kainų prognozė yra svarbi?

PUBLIC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PUBLIC dabar?
Pagal jūsų prognozes, PUBLIC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PUBLIC kainų prognozė?
Remiantis PUBLIC (PUBLIC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PUBLIC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PUBLIC 2026 m.?
1 vieneto PUBLIC (PUBLIC) kaina šiandien yra $0.02561. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PUBLIC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PUBLIC kaina 2027 m.?
PUBLIC (PUBLIC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PUBLIC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PUBLIC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PUBLIC (PUBLIC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PUBLIC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PUBLIC (PUBLIC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PUBLIC 2030 m.?
1 vieneto PUBLIC (PUBLIC) kaina šiandien yra $0.02561. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PUBLIC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PUBLIC kainų prognozė 2040 metams?
PUBLIC (PUBLIC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PUBLIC kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.