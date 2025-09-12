Peanut the Squirrel (PNUT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Peanut the Squirrel kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PNUT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Peanut the Squirrel kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Peanut the Squirrel kainos prognozė
$0.2398
+5.22%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:45:14(UTC+8)

Peanut the Squirrel Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Peanut the Squirrel (PNUT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Peanut the Squirrel galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.2398 prekybos kainą 2025 m.

Peanut the Squirrel (PNUT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Peanut the Squirrel galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.25179 prekybos kainą 2026 m.

Peanut the Squirrel (PNUT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PNUT ateities kaina yra $ 0.264379 su 10.25% augimo norma.

Peanut the Squirrel (PNUT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PNUT ateities kaina yra $ 0.277598 su 15.76% augimo norma.

Peanut the Squirrel (PNUT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PNUT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.291478, o augimo norma – 21.55%.

Peanut the Squirrel (PNUT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PNUT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.306052, o augimo norma – 27.63%.

Peanut the Squirrel (PNUT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Peanut the Squirrel kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.498526 prekybos kainą.

Peanut the Squirrel (PNUT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Peanut the Squirrel kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.812047 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.2398
    0.00%
  • 2026
    $ 0.25179
    5.00%
  • 2027
    $ 0.264379
    10.25%
  • 2028
    $ 0.277598
    15.76%
  • 2029
    $ 0.291478
    21.55%
  • 2030
    $ 0.306052
    27.63%
  • 2031
    $ 0.321354
    34.01%
  • 2032
    $ 0.337422
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.354293
    47.75%
  • 2034
    $ 0.372008
    55.13%
  • 2035
    $ 0.390608
    62.89%
  • 2036
    $ 0.410139
    71.03%
  • 2037
    $ 0.430646
    79.59%
  • 2038
    $ 0.452178
    88.56%
  • 2039
    $ 0.474787
    97.99%
  • 2040
    $ 0.498526
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Peanut the Squirrel kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.2398
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.239832
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.240029
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.240785
    0.41%
Peanut the Squirrel (PNUT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PNUT kaina yra $0.2398. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Peanut the Squirrel (PNUT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PNUT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.239832. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Peanut the Squirrel (PNUT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PNUT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.240029. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Peanut the Squirrel (PNUT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PNUT kaina yra $0.240785. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Peanut the Squirrel kainų statistika

$ 0.2398
+5.22%

$ 240.06M
999.85M
$ 3.71M
--

Naujausia PNUT kaina yra $ 0.2398. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +5.22%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 3.71M.
Be to, PNUT turi 999.85M apyvartą ir $ 240.06M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Peanut the Squirrel (PNUT)

Bandote įsigyti PNUT? Dabar galite PNUT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Peanut the Squirrel ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PNUT dabar

Peanut the Squirrel istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Peanut the Squirrel, dabartinė Peanut the Squirrel kaina yra 0.2401USD. Apyvartinė Peanut the Squirrel (PNUT) pasiūla yra 0.00 PNUT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $240.06M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.002400
    $ 0.2434
    $ 0.2275
  • 7 dienos
    0.17%
    $ 0.034100
    $ 0.2441
    $ 0.2023
  • 30 dienų
    -0.09%
    $ -0.025199
    $ 0.2692
    $ 0.1878
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Peanut the Squirrel kaina pasikeitė $0.002400, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Peanut the Squirrel buvo prekiaujama aukščiausia $0.2441 ir žemiausia $0.2023. Kainos pokytis buvo 0.17%. Ši naujausia tendencija parodo PNUT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Peanut the Squirrel įvyko -0.09%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.025199 vertę. Tai rodo, kad PNUT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Peanut the Squirrel kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PNUT kainų istoriją

Kaip veikia Peanut the Squirrel (PNUT) kainų prognozės modulis?

Peanut the Squirrel Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PNUT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Peanut the Squirrel ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PNUT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Peanut the Squirrel kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PNUT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PNUT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Peanut the Squirrel potencialą.

Kodėl PNUT kainų prognozė yra svarbi?

PNUT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PNUT dabar?
Pagal jūsų prognozes, PNUT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PNUT kainų prognozė?
Remiantis Peanut the Squirrel (PNUT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PNUT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PNUT 2026 m.?
1 vieneto Peanut the Squirrel (PNUT) kaina šiandien yra $0.2398. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PNUT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PNUT kaina 2027 m.?
Peanut the Squirrel (PNUT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PNUT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PNUT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Peanut the Squirrel (PNUT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PNUT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Peanut the Squirrel (PNUT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PNUT 2030 m.?
1 vieneto Peanut the Squirrel (PNUT) kaina šiandien yra $0.2398. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PNUT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PNUT kainų prognozė 2040 metams?
Peanut the Squirrel (PNUT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PNUT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.