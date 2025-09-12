Peaq network (PEAQ) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Peaq network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PEAQ augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Peaq network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Peaq network kainos prognozė
$0.0809
+6.46%
USD
Faktinis
Prognozė
Peaq network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Peaq network (PEAQ) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Peaq network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0809 prekybos kainą 2025 m.

Peaq network (PEAQ) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Peaq network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.084945 prekybos kainą 2026 m.

Peaq network (PEAQ) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PEAQ ateities kaina yra $ 0.089192 su 10.25% augimo norma.

Peaq network (PEAQ) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PEAQ ateities kaina yra $ 0.093651 su 15.76% augimo norma.

Peaq network (PEAQ) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PEAQ 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.098334, o augimo norma – 21.55%.

Peaq network (PEAQ) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PEAQ 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.103251, o augimo norma – 27.63%.

Peaq network (PEAQ) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Peaq network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.168185 prekybos kainą.

Peaq network (PEAQ) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Peaq network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.273956 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0809
    0.00%
  • 2026
    $ 0.084945
    5.00%
  • 2027
    $ 0.089192
    10.25%
  • 2028
    $ 0.093651
    15.76%
  • 2029
    $ 0.098334
    21.55%
  • 2030
    $ 0.103251
    27.63%
  • 2031
    $ 0.108413
    34.01%
  • 2032
    $ 0.113834
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.119526
    47.75%
  • 2034
    $ 0.125502
    55.13%
  • 2035
    $ 0.131777
    62.89%
  • 2036
    $ 0.138366
    71.03%
  • 2037
    $ 0.145284
    79.59%
  • 2038
    $ 0.152549
    88.56%
  • 2039
    $ 0.160176
    97.99%
  • 2040
    $ 0.168185
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Peaq network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.0809
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.080911
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.080977
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.081232
    0.41%
Peaq network (PEAQ) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PEAQ kaina yra $0.0809. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Peaq network (PEAQ) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PEAQ, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.080911. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Peaq network (PEAQ) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PEAQ, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.080977. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Peaq network (PEAQ) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PEAQ kaina yra $0.081232. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Peaq network kainų statistika

$ 0.0809
+6.46%

$ 95.79M
1.18B
$ 415.74K
--

Naujausia PEAQ kaina yra $ 0.0809. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +6.46%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 415.74K.
Be to, PEAQ turi 1.18B apyvartą ir $ 95.79M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Peaq network (PEAQ)

Bandote įsigyti PEAQ? Dabar galite PEAQ įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Peaq network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PEAQ dabar

Peaq network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Peaq network, dabartinė Peaq network kaina yra 0.0809USD. Apyvartinė Peaq network (PEAQ) pasiūla yra 0.00 PEAQ, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $95.79M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.13%
    $ 0.009569
    $ 0.0812
    $ 0.07123
  • 7 dienos
    0.32%
    $ 0.019639
    $ 0.0812
    $ 0.06086
  • 30 dienų
    0.20%
    $ 0.013439
    $ 0.0812
    $ 0.05753
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Peaq network kaina pasikeitė $0.009569, atspindinti 0.13% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Peaq network buvo prekiaujama aukščiausia $0.0812 ir žemiausia $0.06086. Kainos pokytis buvo 0.32%. Ši naujausia tendencija parodo PEAQ potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Peaq network įvyko 0.20%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.013439 vertę. Tai rodo, kad PEAQ artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Peaq network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PEAQ kainų istoriją

Kaip veikia Peaq network (PEAQ) kainų prognozės modulis?

Peaq network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PEAQ kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Peaq network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PEAQ būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Peaq network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PEAQ ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PEAQ pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Peaq network potencialą.

Kodėl PEAQ kainų prognozė yra svarbi?

PEAQ kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PEAQ dabar?
Pagal jūsų prognozes, PEAQ pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PEAQ kainų prognozė?
Remiantis Peaq network (PEAQ) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PEAQ kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PEAQ 2026 m.?
1 vieneto Peaq network (PEAQ) kaina šiandien yra $0.0809. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PEAQ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PEAQ kaina 2027 m.?
Peaq network (PEAQ) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PEAQ kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PEAQ kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Peaq network (PEAQ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PEAQ kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Peaq network (PEAQ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PEAQ 2030 m.?
1 vieneto Peaq network (PEAQ) kaina šiandien yra $0.0809. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PEAQ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PEAQ kainų prognozė 2040 metams?
Peaq network (PEAQ) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PEAQ kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.