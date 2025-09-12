PaLM AI (PALMAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite PaLM AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PALMAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte PaLM AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

PaLM AI kainos prognozė
$0.293
+5.69%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:06:57(UTC+8)

PaLM AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

PaLM AI (PALMAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, PaLM AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.293 prekybos kainą 2025 m.

PaLM AI (PALMAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, PaLM AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.30765 prekybos kainą 2026 m.

PaLM AI (PALMAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PALMAI ateities kaina yra $ 0.323032 su 10.25% augimo norma.

PaLM AI (PALMAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PALMAI ateities kaina yra $ 0.339184 su 15.76% augimo norma.

PaLM AI (PALMAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PALMAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.356143, o augimo norma – 21.55%.

PaLM AI (PALMAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PALMAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.373950, o augimo norma – 27.63%.

PaLM AI (PALMAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. PaLM AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.609125 prekybos kainą.

PaLM AI (PALMAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. PaLM AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.992201 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.293
    0.00%
  • 2026
    $ 0.30765
    5.00%
  • 2027
    $ 0.323032
    10.25%
  • 2028
    $ 0.339184
    15.76%
  • 2029
    $ 0.356143
    21.55%
  • 2030
    $ 0.373950
    27.63%
  • 2031
    $ 0.392648
    34.01%
  • 2032
    $ 0.412280
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.432894
    47.75%
  • 2034
    $ 0.454539
    55.13%
  • 2035
    $ 0.477266
    62.89%
  • 2036
    $ 0.501129
    71.03%
  • 2037
    $ 0.526185
    79.59%
  • 2038
    $ 0.552495
    88.56%
  • 2039
    $ 0.580119
    97.99%
  • 2040
    $ 0.609125
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės PaLM AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.293
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.293040
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.293280
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.294204
    0.41%
PaLM AI (PALMAI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PALMAI kaina yra $0.293. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

PaLM AI (PALMAI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PALMAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.293040. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

PaLM AI (PALMAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PALMAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.293280. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

PaLM AI (PALMAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PALMAI kaina yra $0.294204. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė PaLM AI kainų statistika

$ 0.293
+5.69%

$ 22.60M
77.13M
$ 18.08K
--

Naujausia PALMAI kaina yra $ 0.293. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +5.69%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 18.08K.
Be to, PALMAI turi 77.13M apyvartą ir $ 22.60M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti PaLM AI (PALMAI)

Bandote įsigyti PALMAI? Dabar galite PALMAI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti PaLM AI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PALMAI dabar

PaLM AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje PaLM AI, dabartinė PaLM AI kaina yra 0.293USD. Apyvartinė PaLM AI (PALMAI) pasiūla yra 0.00 PALMAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $22.60M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.08%
    $ 0.022499
    $ 0.308
    $ 0.2687
  • 7 dienos
    -0.04%
    $ -0.014500
    $ 0.3147
    $ 0.2653
  • 30 dienų
    -0.34%
    $ -0.1558
    $ 0.5299
    $ 0.2653
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas PaLM AI kaina pasikeitė $0.022499, atspindinti 0.08% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas PaLM AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.3147 ir žemiausia $0.2653. Kainos pokytis buvo -0.04%. Ši naujausia tendencija parodo PALMAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį PaLM AI įvyko -0.34%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.1558 vertę. Tai rodo, kad PALMAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą PaLM AI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PALMAI kainų istoriją

Kaip veikia PaLM AI (PALMAI) kainų prognozės modulis?

PaLM AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PALMAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius PaLM AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PALMAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti PaLM AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PALMAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PALMAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą PaLM AI potencialą.

Kodėl PALMAI kainų prognozė yra svarbi?

PALMAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PALMAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, PALMAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PALMAI kainų prognozė?
Remiantis PaLM AI (PALMAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PALMAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PALMAI 2026 m.?
1 vieneto PaLM AI (PALMAI) kaina šiandien yra $0.293. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PALMAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PALMAI kaina 2027 m.?
PaLM AI (PALMAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PALMAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PALMAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PaLM AI (PALMAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PALMAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PaLM AI (PALMAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PALMAI 2030 m.?
1 vieneto PaLM AI (PALMAI) kaina šiandien yra $0.293. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PALMAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PALMAI kainų prognozė 2040 metams?
PaLM AI (PALMAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PALMAI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.