Neon EVM (NEON) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Neon EVM kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NEON augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Neon EVM kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Neon EVM kainos prognozė
$0.1445
-1.80%
USD
Faktinis
Prognozė
Neon EVM Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Neon EVM (NEON) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Neon EVM galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.1445 prekybos kainą 2025 m.

Neon EVM (NEON) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Neon EVM galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.151725 prekybos kainą 2026 m.

Neon EVM (NEON) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NEON ateities kaina yra $ 0.159311 su 10.25% augimo norma.

Neon EVM (NEON) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NEON ateities kaina yra $ 0.167276 su 15.76% augimo norma.

Neon EVM (NEON) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NEON 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.175640, o augimo norma – 21.55%.

Neon EVM (NEON) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NEON 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.184422, o augimo norma – 27.63%.

Neon EVM (NEON) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Neon EVM kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.300405 prekybos kainą.

Neon EVM (NEON) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Neon EVM kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.489328 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.1445
    0.00%
  • 2026
    $ 0.151725
    5.00%
  • 2027
    $ 0.159311
    10.25%
  • 2028
    $ 0.167276
    15.76%
  • 2029
    $ 0.175640
    21.55%
  • 2030
    $ 0.184422
    27.63%
  • 2031
    $ 0.193643
    34.01%
  • 2032
    $ 0.203326
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.213492
    47.75%
  • 2034
    $ 0.224166
    55.13%
  • 2035
    $ 0.235375
    62.89%
  • 2036
    $ 0.247144
    71.03%
  • 2037
    $ 0.259501
    79.59%
  • 2038
    $ 0.272476
    88.56%
  • 2039
    $ 0.286100
    97.99%
  • 2040
    $ 0.300405
    107.89%
Trumpalaikės Neon EVM kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.1445
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.144519
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.144638
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.145093
    0.41%
Neon EVM (NEON) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NEON kaina yra $0.1445. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Neon EVM (NEON) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NEON, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.144519. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Neon EVM (NEON) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NEON, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.144638. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Neon EVM (NEON) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NEON kaina yra $0.145093. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Neon EVM kainų statistika

$ 0.1445
-1.79%

$ 34.60M
239.47M
$ 68.50K
--

Naujausia NEON kaina yra $ 0.1445. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.80%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 68.50K.
Be to, NEON turi 239.47M apyvartą ir $ 34.60M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Neon EVM (NEON)

Bandote įsigyti NEON? Dabar galite NEON įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Neon EVM ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti NEON dabar

Neon EVM istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Neon EVM, dabartinė Neon EVM kaina yra 0.1445USD. Apyvartinė Neon EVM (NEON) pasiūla yra 0.00 NEON, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $34.60M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.02%
    $ -0.004400
    $ 0.1521
    $ 0.1442
  • 7 dienos
    -0.01%
    $ -0.001660
    $ 0.17375
    $ 0.1376
  • 30 dienų
    0.59%
    $ 0.053709
    $ 0.24777
    $ 0.07848
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Neon EVM kaina pasikeitė $-0.004400, atspindinti -0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Neon EVM buvo prekiaujama aukščiausia $0.17375 ir žemiausia $0.1376. Kainos pokytis buvo -0.01%. Ši naujausia tendencija parodo NEON potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Neon EVM įvyko 0.59%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.053709 vertę. Tai rodo, kad NEON artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Neon EVM kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą NEON kainų istoriją

Kaip veikia Neon EVM (NEON) kainų prognozės modulis?

Neon EVM Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NEON kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Neon EVM ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NEON būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Neon EVM kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NEON ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NEON pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Neon EVM potencialą.

Kodėl NEON kainų prognozė yra svarbi?

NEON kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NEON dabar?
Pagal jūsų prognozes, NEON pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NEON kainų prognozė?
Remiantis Neon EVM (NEON) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NEON kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NEON 2026 m.?
1 vieneto Neon EVM (NEON) kaina šiandien yra $0.1445. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NEON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NEON kaina 2027 m.?
Neon EVM (NEON) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NEON kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NEON kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Neon EVM (NEON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NEON kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Neon EVM (NEON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NEON 2030 m.?
1 vieneto Neon EVM (NEON) kaina šiandien yra $0.1445. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NEON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NEON kainų prognozė 2040 metams?
Neon EVM (NEON) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NEON kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:08:54(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.