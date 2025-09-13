DeFi Index (MX04) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite DeFi Index kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MX04 augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte DeFi Index kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

DeFi Index kainos prognozė
--
----
USD
Faktinis
Prognozė
DeFi Index Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

DeFi Index (MX04) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, DeFi Index galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą 2025 m.

DeFi Index (MX04) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, DeFi Index galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą 2026 m.

DeFi Index (MX04) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MX04 ateities kaina yra $ -- su 10.25% augimo norma.

DeFi Index (MX04) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MX04 ateities kaina yra $ -- su 15.76% augimo norma.

DeFi Index (MX04) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MX04 2029 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 21.55%.

DeFi Index (MX04) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MX04 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 27.63%.

DeFi Index (MX04) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. DeFi Index kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.

DeFi Index (MX04) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. DeFi Index kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ --
    0.00%
  • 2026
    $ --
    5.00%
  • 2027
    $ --
    10.25%
  • 2028
    $ --
    15.76%
  • 2029
    $ --
    21.55%
  • 2030
    $ --
    27.63%
  • 2031
    $ --
    34.01%
  • 2032
    $ --
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ --
    47.75%
  • 2034
    $ --
    55.13%
  • 2035
    $ --
    62.89%
  • 2036
    $ --
    71.03%
  • 2037
    $ --
    79.59%
  • 2038
    $ --
    88.56%
  • 2039
    $ --
    97.99%
  • 2040
    $ --
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės DeFi Index kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ --
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ --
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ --
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ --
    0.41%
DeFi Index (MX04) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma MX04 kaina yra $--. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

DeFi Index (MX04) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė MX04, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $--. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

DeFi Index (MX04) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MX04, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $--. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

DeFi Index (MX04) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MX04 kaina yra $--. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė DeFi Index kainų statistika

--
----

--

--
----

--
----

--
----

--

Naujausia MX04 kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MX04 turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

DeFi Index istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje DeFi Index, dabartinė DeFi Index kaina yra --USD. Apyvartinė DeFi Index (MX04) pasiūla yra 0.00 MX04, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ --
    $ --
    $ --
  • 7 dienos
    0.00%
    $ --
    $ --
    $ --
  • 30 dienų
    0.00%
    $ --
    $ --
    $ --
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas DeFi Index kaina pasikeitė $--, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas DeFi Index buvo prekiaujama aukščiausia $-- ir žemiausia $--. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo MX04 potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį DeFi Index įvyko 0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-- vertę. Tai rodo, kad MX04 artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia DeFi Index (MX04) kainų prognozės modulis?

DeFi Index Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MX04 kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius DeFi Index ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MX04 būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti DeFi Index kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MX04 ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MX04 pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą DeFi Index potencialą.

Kodėl MX04 kainų prognozė yra svarbi?

MX04 kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MX04 dabar?
Pagal jūsų prognozes, MX04 pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MX04 kainų prognozė?
Remiantis DeFi Index (MX04) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MX04 kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MX04 2026 m.?
1 vieneto DeFi Index (MX04) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MX04 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MX04 kaina 2027 m.?
DeFi Index (MX04) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MX04 kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MX04 kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DeFi Index (MX04) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MX04 kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DeFi Index (MX04) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MX04 2030 m.?
1 vieneto DeFi Index (MX04) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MX04 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MX04 kainų prognozė 2040 metams?
DeFi Index (MX04) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MX04 kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.