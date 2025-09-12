Merlin Chain (MERL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Merlin Chain kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MERL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Merlin Chain kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Merlin Chain kainos prognozė
$0.1482
-1.18%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:27:44(UTC+8)

Merlin Chain Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Merlin Chain (MERL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Merlin Chain galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.1482 prekybos kainą 2025 m.

Merlin Chain (MERL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Merlin Chain galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.15561 prekybos kainą 2026 m.

Merlin Chain (MERL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MERL ateities kaina yra $ 0.163390 su 10.25% augimo norma.

Merlin Chain (MERL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MERL ateities kaina yra $ 0.171560 su 15.76% augimo norma.

Merlin Chain (MERL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MERL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.180138, o augimo norma – 21.55%.

Merlin Chain (MERL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MERL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.189144, o augimo norma – 27.63%.

Merlin Chain (MERL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Merlin Chain kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.308097 prekybos kainą.

Merlin Chain (MERL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Merlin Chain kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.501857 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.1482
    0.00%
  • 2026
    $ 0.15561
    5.00%
  • 2027
    $ 0.163390
    10.25%
  • 2028
    $ 0.171560
    15.76%
  • 2029
    $ 0.180138
    21.55%
  • 2030
    $ 0.189144
    27.63%
  • 2031
    $ 0.198602
    34.01%
  • 2032
    $ 0.208532
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.218958
    47.75%
  • 2034
    $ 0.229906
    55.13%
  • 2035
    $ 0.241402
    62.89%
  • 2036
    $ 0.253472
    71.03%
  • 2037
    $ 0.266145
    79.59%
  • 2038
    $ 0.279453
    88.56%
  • 2039
    $ 0.293425
    97.99%
  • 2040
    $ 0.308097
    107.89%
Trumpalaikės Merlin Chain kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.1482
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.148220
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.148342
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.148809
    0.41%
Merlin Chain (MERL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MERL kaina yra $0.1482. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Merlin Chain (MERL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MERL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.148220. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Merlin Chain (MERL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MERL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.148342. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Merlin Chain (MERL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MERL kaina yra $0.148809. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Merlin Chain kainų statistika

$ 0.1482
-1.18%

$ 145.07M
978.96M
$ 674.57K
--

Naujausia MERL kaina yra $ 0.1482. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.18%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 674.57K.
Be to, MERL turi 978.96M apyvartą ir $ 145.07M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Merlin Chain (MERL)

Bandote įsigyti MERL? Dabar galite MERL įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Merlin Chain ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MERL dabar

Merlin Chain istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Merlin Chain, dabartinė Merlin Chain kaina yra 0.14819USD. Apyvartinė Merlin Chain (MERL) pasiūla yra 0.00 MERL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $145.07M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.002180
    $ 0.15563
    $ 0.14574
  • 7 dienos
    -0.07%
    $ -0.011270
    $ 0.1785
    $ 0.13357
  • 30 dienų
    0.28%
    $ 0.032199
    $ 0.1785
    $ 0.10087
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Merlin Chain kaina pasikeitė $-0.002180, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Merlin Chain buvo prekiaujama aukščiausia $0.1785 ir žemiausia $0.13357. Kainos pokytis buvo -0.07%. Ši naujausia tendencija parodo MERL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Merlin Chain įvyko 0.28%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.032199 vertę. Tai rodo, kad MERL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Merlin Chain kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MERL kainų istoriją

Kaip veikia Merlin Chain (MERL) kainų prognozės modulis?

Merlin Chain Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MERL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Merlin Chain ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MERL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Merlin Chain kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MERL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MERL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Merlin Chain potencialą.

Kodėl MERL kainų prognozė yra svarbi?

MERL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MERL dabar?
Pagal jūsų prognozes, MERL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MERL kainų prognozė?
Remiantis Merlin Chain (MERL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MERL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MERL 2026 m.?
1 vieneto Merlin Chain (MERL) kaina šiandien yra $0.1482. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MERL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MERL kaina 2027 m.?
Merlin Chain (MERL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MERL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MERL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Merlin Chain (MERL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MERL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Merlin Chain (MERL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MERL 2030 m.?
1 vieneto Merlin Chain (MERL) kaina šiandien yra $0.1482. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MERL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MERL kainų prognozė 2040 metams?
Merlin Chain (MERL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MERL kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:27:44(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.