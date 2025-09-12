Heroes of Mavia (MAVIA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Heroes of Mavia kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MAVIA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Heroes of Mavia kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Heroes of Mavia kainos prognozė
$0.1597
$0.1597$0.1597
-0.86%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:04:03(UTC+8)

Heroes of Mavia Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Heroes of Mavia (MAVIA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Heroes of Mavia galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.1597 prekybos kainą 2025 m.

Heroes of Mavia (MAVIA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Heroes of Mavia galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.167685 prekybos kainą 2026 m.

Heroes of Mavia (MAVIA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MAVIA ateities kaina yra $ 0.176069 su 10.25% augimo norma.

Heroes of Mavia (MAVIA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MAVIA ateities kaina yra $ 0.184872 su 15.76% augimo norma.

Heroes of Mavia (MAVIA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MAVIA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.194116, o augimo norma – 21.55%.

Heroes of Mavia (MAVIA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MAVIA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.203822, o augimo norma – 27.63%.

Heroes of Mavia (MAVIA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Heroes of Mavia kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.332004 prekybos kainą.

Heroes of Mavia (MAVIA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Heroes of Mavia kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.540800 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.1597
    0.00%
  • 2026
    $ 0.167685
    5.00%
  • 2027
    $ 0.176069
    10.25%
  • 2028
    $ 0.184872
    15.76%
  • 2029
    $ 0.194116
    21.55%
  • 2030
    $ 0.203822
    27.63%
  • 2031
    $ 0.214013
    34.01%
  • 2032
    $ 0.224713
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.235949
    47.75%
  • 2034
    $ 0.247747
    55.13%
  • 2035
    $ 0.260134
    62.89%
  • 2036
    $ 0.273141
    71.03%
  • 2037
    $ 0.286798
    79.59%
  • 2038
    $ 0.301138
    88.56%
  • 2039
    $ 0.316195
    97.99%
  • 2040
    $ 0.332004
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Heroes of Mavia kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.1597
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.159721
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.159853
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.160356
    0.41%
Heroes of Mavia (MAVIA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MAVIA kaina yra $0.1597. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Heroes of Mavia (MAVIA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MAVIA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.159721. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Heroes of Mavia (MAVIA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MAVIA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.159853. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Heroes of Mavia (MAVIA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MAVIA kaina yra $0.160356. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Heroes of Mavia kainų statistika

$ 0.1597
$ 0.1597$ 0.1597

-0.86%

$ 25.77M
$ 25.77M$ 25.77M

161.35M
161.35M 161.35M

$ 706.42K
$ 706.42K$ 706.42K

--

Naujausia MAVIA kaina yra $ 0.1597. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.86%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 706.42K.
Be to, MAVIA turi 161.35M apyvartą ir $ 25.77M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Heroes of Mavia (MAVIA)

Bandote įsigyti MAVIA? Dabar galite MAVIA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Heroes of Mavia ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MAVIA dabar

Heroes of Mavia istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Heroes of Mavia, dabartinė Heroes of Mavia kaina yra 0.1597USD. Apyvartinė Heroes of Mavia (MAVIA) pasiūla yra 0.00 MAVIA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $25.77M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.08%
    $ -0.014999
    $ 0.1839
    $ 0.1544
  • 7 dienos
    0.13%
    $ 0.018200
    $ 0.1856
    $ 0.1313
  • 30 dienų
    -0.17%
    $ -0.034899
    $ 0.1948
    $ 0.1313
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Heroes of Mavia kaina pasikeitė $-0.014999, atspindinti -0.08% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Heroes of Mavia buvo prekiaujama aukščiausia $0.1856 ir žemiausia $0.1313. Kainos pokytis buvo 0.13%. Ši naujausia tendencija parodo MAVIA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Heroes of Mavia įvyko -0.17%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.034899 vertę. Tai rodo, kad MAVIA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Heroes of Mavia kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MAVIA kainų istoriją

Kaip veikia Heroes of Mavia (MAVIA) kainų prognozės modulis?

Heroes of Mavia Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MAVIA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Heroes of Mavia ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MAVIA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Heroes of Mavia kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MAVIA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MAVIA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Heroes of Mavia potencialą.

Kodėl MAVIA kainų prognozė yra svarbi?

MAVIA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MAVIA dabar?
Pagal jūsų prognozes, MAVIA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MAVIA kainų prognozė?
Remiantis Heroes of Mavia (MAVIA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MAVIA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MAVIA 2026 m.?
1 vieneto Heroes of Mavia (MAVIA) kaina šiandien yra $0.1597. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MAVIA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MAVIA kaina 2027 m.?
Heroes of Mavia (MAVIA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MAVIA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MAVIA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Heroes of Mavia (MAVIA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MAVIA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Heroes of Mavia (MAVIA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MAVIA 2030 m.?
1 vieneto Heroes of Mavia (MAVIA) kaina šiandien yra $0.1597. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MAVIA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MAVIA kainų prognozė 2040 metams?
Heroes of Mavia (MAVIA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MAVIA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:04:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.